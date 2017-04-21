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Прокуратура Германии подтвердила задержание россиянина по делу о теракте в Дортмунде

Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание 28-летнего россиянина по делу об атаке на автобус дортмундской "Боруссии", передает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что возможный организатор теракта мог совершить атаку ради прибыли.

Напомним, взрыв у автобуса "Боруссии" произошел 11 апреля перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" - в результате теракта пострадал футболист дортмундцев Марк Бартра, которому впоследствии была проведена операция.

Газета.ru
Теги: Боруссия Д
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