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Геннадий Орлов: Фалькао и Коутиньо были готовы перейти в "Зенит"

Телекомментатор Геннадий Орлов проанонсировал выход новой книги о "Зените", где сообщил, что нападающий Радамель Фалькао и полузащитник Филиппе Коутиньо в сезоне-2015/16 могли пополнить состав петербургской команды.

"Скоро выйдет моя новая книга о "Зените", которая будет называться "Зенит". Новейшая история. 2.0". Это будет переиздание "Вертикали "Зенита" с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нём расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.

Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звёзд, было получено согласие на переход в "Зенит" Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?" - цитирует Орлова "Петербургский дневник".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 09:06
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(1)
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как же задрал уже этот питерский болтун! Что за пуп земли такой? Считает себя вправе понОсить по любому поводу в СМИ, давать оценки и советы всем и вся...
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 09:20) #
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online

Представляем как могла бы сыграть команда в лч, как всегда
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: serega_user (Сегодня, 09:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
было получено согласие на переход в "Зенит" Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров
и пришел Кокорин
P.S. Но вообще подгадило РФС своим лимитом, за пару недель до чемпионата такие нормы нельзя устанавливать


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:10) #
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как могла бы ... хорошие слова ... но футбол не терпит сослагательного наклонения ... все здесь и сейчас ...
Регистрация: 9.09.2016
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