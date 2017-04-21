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Геннадий Орлов: Фалькао и Коутиньо были готовы перейти в "Зенит"
Телекомментатор Геннадий Орлов проанонсировал выход новой книги о "Зените", где сообщил, что нападающий Радамель Фалькао и полузащитник Филиппе Коутиньо в сезоне-2015/16 могли пополнить состав петербургской команды.
"Скоро выйдет моя новая книга о "Зените", которая будет называться "Зенит". Новейшая история. 2.0". Это будет переиздание "Вертикали "Зенита" с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нём расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.
Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звёзд, было получено согласие на переход в "Зенит" Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?" - цитирует Орлова "Петербургский дневник".
"Скоро выйдет моя новая книга о "Зените", которая будет называться "Зенит". Новейшая история. 2.0". Это будет переиздание "Вертикали "Зенита" с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нём расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.
Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звёзд, было получено согласие на переход в "Зенит" Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?" - цитирует Орлова "Петербургский дневник".
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