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Гарет Бэйл может сыграть против "Барселоны"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может успеть восстановиться в матчу испанской примеры с "Барселоной", передает пресс-служба клуба. Валлиец уже провел тренировку в общей группе мадридцев.
Напомним, ранее 27-летний игрок получил мышечное повреждение.
Напомним, ранее 27-летний игрок получил мышечное повреждение.
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