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Гарет Бэйл может сыграть против "Барселоны"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может успеть восстановиться в матчу испанской примеры с "Барселоной", передает пресс-служба клуба. Валлиец уже провел тренировку в общей группе мадридцев.

Напомним, ранее 27-летний игрок получил мышечное повреждение.
Теги: Бэйл
Сегодня, 09:29
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(1)
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то мне кажется, что Бэйл уже сдулся со своими вечными травмами. Иско и Васкес сильнеее уже на его месте. Хотя в ближайшем класико был бы рад ошибиться.
Регистрация: 23.11.2009
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