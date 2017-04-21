Гарет Бэйл может сыграть против "Барселоны"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может успеть восстановиться в матчу испанской примеры с "Барселоной", передает пресс-служба клуба. Валлиец уже провел тренировку в общей группе мадридцев.



Напомним, ранее 27-летний игрок получил мышечное повреждение.