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Президент "Оренбурга": к Евдокимову у нас стопроцентное доверие
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что клуб не будет увольнять главного тренера команды Роберта Евдокимова.
"Если вы знаете историю футбольного клуба "Оренбург", мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг.
К Евдокимову у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца.
Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном - остаться", - цитирует Столыпина ТАСС.
"Если вы знаете историю футбольного клуба "Оренбург", мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг.
К Евдокимову у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца.
Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном - остаться", - цитирует Столыпина ТАСС.
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