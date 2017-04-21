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СМИ: защитник "Рубина" привлек внимание "Интера", "Валенсии" и "Вест Хэма"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр привлек к себе внимание "Интера", "Валенсии" и "Вест Хэма", передает TMW.

"Приятно, что мной интересуются такие клубы. В "Рубине" мне нравится, но если летом поступит предложение, выгодное для всех, я тщательно рассмотрю его.

Я был бы не против играть в серии А, итальянская лига является одной из лучших в мире. В "Рубине" мне доверяют. Очень благодарен Хавьру Грасии, он многому меня учит", – сказал 25-летний защитник.
Теги: Рубин Бауэр
Сегодня, 09:59
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№3 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
иди туда...
Регистрация: 13.04.2016
№2 Написал: Академия (Сегодня, 11:14) #
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Не думаю, что для нас это будет потерей. Он конечно хорошо бегает, но защитник слаб
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Учит идти на дно...
Регистрация: 29.10.2013
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