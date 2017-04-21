СМИ: защитник "Рубина" привлек внимание "Интера", "Валенсии" и "Вест Хэма"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр привлек к себе внимание "Интера", "Валенсии" и "Вест Хэма", передает TMW.



"Приятно, что мной интересуются такие клубы. В "Рубине" мне нравится, но если летом поступит предложение, выгодное для всех, я тщательно рассмотрю его.



Я был бы не против играть в серии А, итальянская лига является одной из лучших в мире. В "Рубине" мне доверяют. Очень благодарен Хавьру Грасии, он многому меня учит", – сказал 25-летний защитник.