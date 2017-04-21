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СМИ: "Челси" претендует на Килиана Мбаппе

"Челси" заинтересован в услугах нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, передает RMC.

Ранее в СМИ сообщалось, что на французского форварда претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "ПСЖ" и "Реал".

Газета.ru
Теги: Челси Мбаппе
Сегодня, 10:53
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