СМИ: "Челси" претендует на Килиана Мбаппе

"Челси" заинтересован в услугах нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, передает RMC.Ранее в СМИ сообщалось, что на французского форварда претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "ПСЖ" и "Реал".