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Андрей Каряка: "Амкар" и "Ростов" будут в неравных условиях из-за календаря

"Амкар" и "Ростов" перед матчем 26-го тура премьер-лиги будут в неравных условиях из-за календаря турнира, заявил старший тренер пермяков Андрей Каряка.

"Игры с такими командами, как "Ростов" - всегда отличная школа для наших футболистов. И поэтому особенно обидно, что мы будем в неравных условиях по сравнению с соперниками.

Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане – 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение.

Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, "Амкару" даже не ответили на письмо", - цитирует Каряку официальный сайт "Амкара".
Теги: Каряка Амкар
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: fits (Сегодня, 11:34) #
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Что было бы, если Каряка играл в АПЛ...
Так и ныл бы целый год?
Регистрация: 6.10.2016
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