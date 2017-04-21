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СМИ: Роналду и Рамос попросили Левандовского перейти в "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос попросили нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, передает AS.

Сообщается, что Роналду и Рамос пообщались с игроком сборной Польши после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, "Реал" победил "Баварию" со счетом 4:2, а Левандовски стал автором одного из голов.
Теги: Левандовски Реал
Сегодня, 11:26
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос попросили нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, передает AS.

по тексту получается наоборот
Регистрация: 18.08.2013
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