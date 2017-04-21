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За месяц до конца. Превью 24-го тура РФПЛ
Казалось бы, до конца чемпионата России осталось еще целых семь туров, но все они компактно уложатся в один месяц. В этой связи нельзя упускать возможность насладиться матчами Премьер-Лиги, пока их программа не исчерпала себя. Из превью 24-го тура от Rusfootball.info вы узнаете, чем можно развлечься в эти выходные на российских стадионах.
Очень редко кто-то из лидеров чемпионата играет в пятницу, но сегодня как раз тот случай. Московский ЦСКА откроет программу 24-го тура матчем в Уфе. После прошлых выходных его отставание от "Спартака" стало равным 10 очкам, и если когда-то его начинать отыгрывать, то только сейчас. Дальше уже точно будет поздно. Осложняет задачу команде Гончаренко травмы Тошича, Миланова и Набабкин, которые точно пропустят эту игру. Под большим вопросом участие в ней Алексей Березуцкого и Алана Дзагоева. Решение об их готовности будет принято незадолго до стартового свистка.
Что касается "Уфы", то для нее это будет уже третий подряд домашний матч против клуба из Москвы. Как гласят баннеры, украшающие столицу Башкортостана, Семак в апреле пробует приготовить салат "Столичный". С первыми двумя ингредиентами не заладилось - "Локомотив" и "Спартак" увезли из Уфы по три очка. Возможно, более успешным будет результат с ЦСКА. Против пока еще действующего чемпиона России не сможет сыграть из-за дисквалификации Никитин, а также под вопросом участие в матче Игбуна, который еще не до конца залечил свою травму.
21 апреля, 17:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Никитин – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пуцко - Пауревич, Безденежных, Засеев, Стоцкий – Фатаи
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: В Н П П Н / В В В Н Н
Статистика личных встреч: 5 +0 =1 -4 4:14
Котировки: 5.88 - 3.49 - 1.68
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Филипп Кудрявцев
В субботу наконец-то будет сыгран первый матч на, как говорят в Питере, самом популярном стадионе страны. "Санкт-Петербург Арена" готова принять встречу "Зенита" и "Урала", и очень любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Интересно ведь даже не то, что открывается новый стадион, а само противостояние команд. Каким предстанет питерский клуб после поражения от "Спартака" и потерь надежд на чемпионство? Как сыграет против одного из лидеров команда Тарханова, которая, шутка ли, выиграла последние 5 игр? И особенно хочется узнать ответы на эти вопросы, если посмотреть в историю встреч - "шмели" никогда не побеждали "питерцев" и лишь однажды сыграли с ними вничью.
"Зенит" в четверг провел первую тренировку на новом стадионе, и в ней приняли участие практически все игроки основной обоймы. Только Файзулин и Новосельцев по-прежнему не могут выходить на поле и помогать своей команде. У "Урала" проблем с составом заметно больше. В прошлом туре повреждения получили Фидлер и Манучарян, их участие в завтрашней игре под вопросом. Испытывает небольшие проблемы со здоровьем и Новиков. Если все трое игроков не смогут сыграть, то шансы подопечных Луческу на победу, безусловно, подрастут.
22 апреля, 14:00, стадион "Санкт-Петербург Арена", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Смольников, Нету, Кришито, Ломбертс – Юсупов, Шатов, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
"Урал": Заболотный - Динга, Данцев, Балажиц, Кулаков – Емельянов, Димитров, Коробов, Лунгу, Бикфалви – Ильин
Последние матчи: П В В Н П / П В В В В
Статистика личных встреч: 11 +10 =1 -0 24:6
Котировки: 1.18 - 7.00 - 17.00
Матч первого круга: 2:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Дмитрий Шнякин, Михаил Поленов
Неделю назад "Ростов" довел свою серию нулевых ничьих до практически неприличного значения. Конечно, здорово, что он не пропускает, но и грустно, что он не забивает. Большинство болельщиков все-таки любят голы, а не тактически изыски с упором на удержание счета 0:0. Что ж, возможно, будущий чемпион сможет сломить могучую машину Бердыева и компании. Впрочем, у "Спартака" сохраняются трудности с линией нападения. Зе Луиш и Луис Адриано продолжают восстанавливаться после травм и рискуют пропустить еще один тур Премьер-Лиги.
У "Ростова", наоборот, проблемы с линией защиты. Джанаев и Гранат давно находятся вне игры, но сейчас к ним присоединился Кудряшов. В игре против ЦСКА он получил перелом носа. По словам пресс-атташе ростовского клуба, на данный момент Федору вправили нос и сделали для него специальную маску. Тем не менее, нельзя уверенно заявить, что врачи разрешат ему играть уже в эти выходные.
22 апреля, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Терентьев, Симич, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
"Спартак": Ребров - Джикия, Ещенко, Таски, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Джано, Глушаков, Попов – Промес
Последние матчи: Н Н Н Н Н / В Н В В В
Статистика личных встреч: 45 +8 =8 -29 45:83
Котировки: 2.91 - 3.03 - 2.65
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Денис Казанский, Тимур Журавель
Борьба за Лигу Европы обострилась до предела. По итогам прошлого тура "Локомотив" оказался на пятом месте, а "Амкар" - на девятом, хотя команды на данный момент разделяет всего одно очко. В условиях невероятной плотности и малого количества оставшихся матчей их очная встреча будет носить важнейший характер. Конечно, "пермяки" в этом сезоне на выезде играют не лучшим образом, лишь однажды одержав победу, но если их стремление попасть в еврокубки будет соответствующим, то они могут улучшить свою статистику. Тем более что в команде Гаджиева не осталось ни одного травмированного игрока - Шиндер, Йовичич и Шаваев последними покинули лазарет клуба.
За "Локо" говорит его беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей. Семину удается приносить неплохой результат в последнее время, и если посмотреть на статистику ноября, декабря, марта и апреля, то можно увидеть, что его команды проиграла только 1 встречу из 12. Не сможет сыграть против "Амкар" Игорь Денисов - он получил автоматическую дисквалификацию за 4 желтых карточки. Зато вернется в состав и закроет проблемную позицию Тарасов.
22 апреля, 16:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: И. Денисов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Чорлука, Янбаев, Кверквелия – Тарасов, Баринов, Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Ари
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Милькович, Огуде, Занев – Гол, Комолов, Гиголаев, Прокофьев – Бодул
Последние матчи: П Н В Н В / В П Н Н Н
Статистика личных встреч: 25 +12 =8 -5 36:17
Котировки: 1.69 - 3.35 - 6.21
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Константин Генич, Евгения Перунова
В этом туре будет несколько матчей территориальных соседей, которые в России почему-то принято называть "дерби". Первым из них будет так называемое кавказское дерби. Интересно, что на данный момент в нем статистическое равенство - у каждой команды по четыре победы друг на другом. В первом круге этот показатель мог качнуться в одну из стороны, но "Терек" и "Анжи" скатали нулевую ничью. Если говорить о том, кто из игроков не сможет сыграть в их новой встрече, то первым делом стоит упомянуть о Мохаммади, который продолжает залечивать травму. Два других травмированных ранее футболиста "грозненцев" Торже и Иванов вернулись в общую группу, но пока еще вряд ли готовы выйти на поле. У "Анжи" вопросом участие в матче Жирова и Прудникова.
22 апреля, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Плиев – Кузяев, Пирис, Грозав, Дьембер, Митришев – Балай
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Гулиев, Яковлев, Хубулов – Будковский, Прудников
Последние матчи: Н П Н В П / П В П Н П
Статистика личных встреч: 11 +4 =3 -4 12:15
Котировки: 1.80 - 3.40 - 4.97
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Сергей Кривохарченко
Продолжая проигрывать в гостях, "Томь" по-прежнему умудряется набирать очки на своем поле. "Амкар" и "Рубин" уже ощутили на себе трудности игры на стадионе "Труд", теперь настала очередь "Оренбурга". Интересно, что в случае победы хозяева приблизятся к гостям на расстояние одной победы. Глядишь, там и появится желание остаться в Премьер-Лиге еще на год. Впрочем, очевидно, что на данный момент оно значительно больше у подопечных Евдокимова, и именно они являются фаворитом матча. Не смогут помочь своей команде на достаточно дальнем выезде Кацалапов, Воробьев, Габулов и повредивший колено Кержаков. У "Томи" под вопросом участие в предстоящей игре Кузнецова и Пугина, которые по разным причинам пропустили предыдущий матч.
23 апреля, 12:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Макурин, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
"Оренбург": Абакумов - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Попович, Благо, Парняков, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В П Н П / Н П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 1:3
Котировки: 10.24 - 4.58 - 1.36
Матч первого круга: 1:3
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Нагучев
Еще одно региональное дерби пройдет в Самаре. Противостояние "Крыльев" и "Рубина" славится своей напряженностью, ведь болельщики каждой команды хотят считать именно себя настоящими хозяевами Поволжья. Статистика, конечно, на стороне "казанцев", но в этот раз кажется, что фаворитом в матче будут все-таки "самарцы". Скрипченко в последних играх делает акцент на атаку, и это приносит ему свои плоды. Грасия, наоборот, никак не может найти способ вернуться на победные рельсы.
Скорее всего, из-за повреждений не смогут сыграть в Самаре Канунников, Самбрано и Рочина, но зато экс-игроки "Крыльев" Ткачук и Бурлак готовы вернуться на поле стадиона "Металлург". Кстати говоря, именно их поместили на афишу представители самарского клуба. Что касается состава "Крыльев", то под вопросом участие в волжском дерби Гаджибекова и Родича - оба футболиста работали по индивидуальной программе. Все остальные подопечные Скрипченко, включая раззабивавшихся Корниленко, Паскуато и Бруно, находятся в полной боевой готовности.
23 апреля, 14:30, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов – Мияйлович, Зинков, Бруно, Паскуато, Зуев – Корниленко
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Санчес, Бурлак, Бауэр - Сонг, М’Вила, Ткачук, Ахметов, Лестьенн - Жонатас
Последние матчи: П Н П Н В / Н П П Н П
Статистика личных встреч: 25 +4 =7 -14 24:45
Котировки: 2.65 - 2.99 - 2.95
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Трушечкин
Завершится тур на этот раз непривычно рано - финальный свисток на стадионе "Краснодар" прозвучит в районе семи часов вечера в воскресенье. Букмекеры ожидают, что данное событие провозгласит очередную победу "быков" - коэффициент на это в районе 1,3. Впрочем, есть у команды Шалимова трудности, которые могут помешать. В частности, из-за травмы оказался вне строя основной вратарь Крицюк, а также не забудем про продолжающих залечивать повреждения Калешина и Окриашвили. Есть свои потери и у "Арсенала". Удаленный в прошлом туре Федерико Расич будет вынужден поболеть за своих партнеров за пределами футбольного поля. Под вопросом участие в матче имеющих проблемы со здоровьем Власова и Горбатенко.
23 апреля, 17:00, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Расич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров – Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Перейра – Смолов
"Арсенал": Габулов - Вергара, Комбаров, Сунзу, Беляев – Бурмистров, Бурчану, Александров, Стеклов, Думбия – Шевченко
Последние матчи: В Н Н Н В / В П В П П
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 6:0
Котировки: 1.30 - 5.04 - 12.24
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Гутцайт, Семен Зигаев
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Уфа" - ЦСКА
Очень редко кто-то из лидеров чемпионата играет в пятницу, но сегодня как раз тот случай. Московский ЦСКА откроет программу 24-го тура матчем в Уфе. После прошлых выходных его отставание от "Спартака" стало равным 10 очкам, и если когда-то его начинать отыгрывать, то только сейчас. Дальше уже точно будет поздно. Осложняет задачу команде Гончаренко травмы Тошича, Миланова и Набабкин, которые точно пропустят эту игру. Под большим вопросом участие в ней Алексей Березуцкого и Алана Дзагоева. Решение об их готовности будет принято незадолго до стартового свистка.
Что касается "Уфы", то для нее это будет уже третий подряд домашний матч против клуба из Москвы. Как гласят баннеры, украшающие столицу Башкортостана, Семак в апреле пробует приготовить салат "Столичный". С первыми двумя ингредиентами не заладилось - "Локомотив" и "Спартак" увезли из Уфы по три очка. Возможно, более успешным будет результат с ЦСКА. Против пока еще действующего чемпиона России не сможет сыграть из-за дисквалификации Никитин, а также под вопросом участие в матче Игбуна, который еще не до конца залечил свою травму.
21 апреля, 17:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Никитин – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Живоглядов, Йокич, Пуцко - Пауревич, Безденежных, Засеев, Стоцкий – Фатаи
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: В Н П П Н / В В В Н Н
Статистика личных встреч: 5 +0 =1 -4 4:14
Котировки: 5.88 - 3.49 - 1.68
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Филипп Кудрявцев
"Зенит" – "Урал"
В субботу наконец-то будет сыгран первый матч на, как говорят в Питере, самом популярном стадионе страны. "Санкт-Петербург Арена" готова принять встречу "Зенита" и "Урала", и очень любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Интересно ведь даже не то, что открывается новый стадион, а само противостояние команд. Каким предстанет питерский клуб после поражения от "Спартака" и потерь надежд на чемпионство? Как сыграет против одного из лидеров команда Тарханова, которая, шутка ли, выиграла последние 5 игр? И особенно хочется узнать ответы на эти вопросы, если посмотреть в историю встреч - "шмели" никогда не побеждали "питерцев" и лишь однажды сыграли с ними вничью.
"Зенит" в четверг провел первую тренировку на новом стадионе, и в ней приняли участие практически все игроки основной обоймы. Только Файзулин и Новосельцев по-прежнему не могут выходить на поле и помогать своей команде. У "Урала" проблем с составом заметно больше. В прошлом туре повреждения получили Фидлер и Манучарян, их участие в завтрашней игре под вопросом. Испытывает небольшие проблемы со здоровьем и Новиков. Если все трое игроков не смогут сыграть, то шансы подопечных Луческу на победу, безусловно, подрастут.
22 апреля, 14:00, стадион "Санкт-Петербург Арена", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Смольников, Нету, Кришито, Ломбертс – Юсупов, Шатов, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
"Урал": Заболотный - Динга, Данцев, Балажиц, Кулаков – Емельянов, Димитров, Коробов, Лунгу, Бикфалви – Ильин
Последние матчи: П В В Н П / П В В В В
Статистика личных встреч: 11 +10 =1 -0 24:6
Котировки: 1.18 - 7.00 - 17.00
Матч первого круга: 2:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Дмитрий Шнякин, Михаил Поленов
"Ростов" – "Спартак"
Неделю назад "Ростов" довел свою серию нулевых ничьих до практически неприличного значения. Конечно, здорово, что он не пропускает, но и грустно, что он не забивает. Большинство болельщиков все-таки любят голы, а не тактически изыски с упором на удержание счета 0:0. Что ж, возможно, будущий чемпион сможет сломить могучую машину Бердыева и компании. Впрочем, у "Спартака" сохраняются трудности с линией нападения. Зе Луиш и Луис Адриано продолжают восстанавливаться после травм и рискуют пропустить еще один тур Премьер-Лиги.
У "Ростова", наоборот, проблемы с линией защиты. Джанаев и Гранат давно находятся вне игры, но сейчас к ним присоединился Кудряшов. В игре против ЦСКА он получил перелом носа. По словам пресс-атташе ростовского клуба, на данный момент Федору вправили нос и сделали для него специальную маску. Тем не менее, нельзя уверенно заявить, что врачи разрешат ему играть уже в эти выходные.
22 апреля, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Терентьев, Симич, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
"Спартак": Ребров - Джикия, Ещенко, Таски, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Джано, Глушаков, Попов – Промес
Последние матчи: Н Н Н Н Н / В Н В В В
Статистика личных встреч: 45 +8 =8 -29 45:83
Котировки: 2.91 - 3.03 - 2.65
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Денис Казанский, Тимур Журавель
"Локомотив" - "Амкар"
Борьба за Лигу Европы обострилась до предела. По итогам прошлого тура "Локомотив" оказался на пятом месте, а "Амкар" - на девятом, хотя команды на данный момент разделяет всего одно очко. В условиях невероятной плотности и малого количества оставшихся матчей их очная встреча будет носить важнейший характер. Конечно, "пермяки" в этом сезоне на выезде играют не лучшим образом, лишь однажды одержав победу, но если их стремление попасть в еврокубки будет соответствующим, то они могут улучшить свою статистику. Тем более что в команде Гаджиева не осталось ни одного травмированного игрока - Шиндер, Йовичич и Шаваев последними покинули лазарет клуба.
За "Локо" говорит его беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей. Семину удается приносить неплохой результат в последнее время, и если посмотреть на статистику ноября, декабря, марта и апреля, то можно увидеть, что его команды проиграла только 1 встречу из 12. Не сможет сыграть против "Амкар" Игорь Денисов - он получил автоматическую дисквалификацию за 4 желтых карточки. Зато вернется в состав и закроет проблемную позицию Тарасов.
22 апреля, 16:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: И. Денисов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Чорлука, Янбаев, Кверквелия – Тарасов, Баринов, Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Ари
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Милькович, Огуде, Занев – Гол, Комолов, Гиголаев, Прокофьев – Бодул
Последние матчи: П Н В Н В / В П Н Н Н
Статистика личных встреч: 25 +12 =8 -5 36:17
Котировки: 1.69 - 3.35 - 6.21
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Константин Генич, Евгения Перунова
"Терек" – "Анжи"
В этом туре будет несколько матчей территориальных соседей, которые в России почему-то принято называть "дерби". Первым из них будет так называемое кавказское дерби. Интересно, что на данный момент в нем статистическое равенство - у каждой команды по четыре победы друг на другом. В первом круге этот показатель мог качнуться в одну из стороны, но "Терек" и "Анжи" скатали нулевую ничью. Если говорить о том, кто из игроков не сможет сыграть в их новой встрече, то первым делом стоит упомянуть о Мохаммади, который продолжает залечивать травму. Два других травмированных ранее футболиста "грозненцев" Торже и Иванов вернулись в общую группу, но пока еще вряд ли готовы выйти на поле. У "Анжи" вопросом участие в матче Жирова и Прудникова.
22 апреля, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Плиев – Кузяев, Пирис, Грозав, Дьембер, Митришев – Балай
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Гулиев, Яковлев, Хубулов – Будковский, Прудников
Последние матчи: Н П Н В П / П В П Н П
Статистика личных встреч: 11 +4 =3 -4 12:15
Котировки: 1.80 - 3.40 - 4.97
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Сергей Кривохарченко
"Томь" – "Оренбург"
Продолжая проигрывать в гостях, "Томь" по-прежнему умудряется набирать очки на своем поле. "Амкар" и "Рубин" уже ощутили на себе трудности игры на стадионе "Труд", теперь настала очередь "Оренбурга". Интересно, что в случае победы хозяева приблизятся к гостям на расстояние одной победы. Глядишь, там и появится желание остаться в Премьер-Лиге еще на год. Впрочем, очевидно, что на данный момент оно значительно больше у подопечных Евдокимова, и именно они являются фаворитом матча. Не смогут помочь своей команде на достаточно дальнем выезде Кацалапов, Воробьев, Габулов и повредивший колено Кержаков. У "Томи" под вопросом участие в предстоящей игре Кузнецова и Пугина, которые по разным причинам пропустили предыдущий матч.
23 апреля, 12:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Макурин, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
"Оренбург": Абакумов - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Попович, Благо, Парняков, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В П Н П / Н П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 1:3
Котировки: 10.24 - 4.58 - 1.36
Матч первого круга: 1:3
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Нагучев
"Крылья Советов" – "Рубин"
Еще одно региональное дерби пройдет в Самаре. Противостояние "Крыльев" и "Рубина" славится своей напряженностью, ведь болельщики каждой команды хотят считать именно себя настоящими хозяевами Поволжья. Статистика, конечно, на стороне "казанцев", но в этот раз кажется, что фаворитом в матче будут все-таки "самарцы". Скрипченко в последних играх делает акцент на атаку, и это приносит ему свои плоды. Грасия, наоборот, никак не может найти способ вернуться на победные рельсы.
Скорее всего, из-за повреждений не смогут сыграть в Самаре Канунников, Самбрано и Рочина, но зато экс-игроки "Крыльев" Ткачук и Бурлак готовы вернуться на поле стадиона "Металлург". Кстати говоря, именно их поместили на афишу представители самарского клуба. Что касается состава "Крыльев", то под вопросом участие в волжском дерби Гаджибекова и Родича - оба футболиста работали по индивидуальной программе. Все остальные подопечные Скрипченко, включая раззабивавшихся Корниленко, Паскуато и Бруно, находятся в полной боевой готовности.
23 апреля, 14:30, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов – Мияйлович, Зинков, Бруно, Паскуато, Зуев – Корниленко
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Санчес, Бурлак, Бауэр - Сонг, М’Вила, Ткачук, Ахметов, Лестьенн - Жонатас
Последние матчи: П Н П Н В / Н П П Н П
Статистика личных встреч: 25 +4 =7 -14 24:45
Котировки: 2.65 - 2.99 - 2.95
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментатор: Роман Трушечкин
"Краснодар" - "Арсенал"
Завершится тур на этот раз непривычно рано - финальный свисток на стадионе "Краснодар" прозвучит в районе семи часов вечера в воскресенье. Букмекеры ожидают, что данное событие провозгласит очередную победу "быков" - коэффициент на это в районе 1,3. Впрочем, есть у команды Шалимова трудности, которые могут помешать. В частности, из-за травмы оказался вне строя основной вратарь Крицюк, а также не забудем про продолжающих залечивать повреждения Калешина и Окриашвили. Есть свои потери и у "Арсенала". Удаленный в прошлом туре Федерико Расич будет вынужден поболеть за своих партнеров за пределами футбольного поля. Под вопросом участие в матче имеющих проблемы со здоровьем Власова и Горбатенко.
23 апреля, 17:00, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Расич
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров – Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Перейра – Смолов
"Арсенал": Габулов - Вергара, Комбаров, Сунзу, Беляев – Бурмистров, Бурчану, Александров, Стеклов, Думбия – Шевченко
Последние матчи: В Н Н Н В / В П В П П
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 6:0
Котировки: 1.30 - 5.04 - 12.24
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Гутцайт, Семен Зигаев
Иван Долинин, Rusfootball.info
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