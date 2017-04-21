За месяц до конца. Превью 24-го тура РФПЛ

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Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Уфа":

ЦСКА:

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Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Зенит" – "Урал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Зенит":

"Урал":

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В В В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Ростов" – "Спартак"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ростов":

"Спартак":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Локомотив" - "Амкар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Локомотив":

"Амкар":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Терек" – "Анжи"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Терек":

"Анжи":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Томь" – "Оренбург"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Томь":

"Оренбург":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Крылья Советов" – "Рубин"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Крылья Советов":

"Рубин":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Краснодар" - "Арсенал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Краснодар":

"Арсенал":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы: