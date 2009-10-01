Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Артур Юсупов: на "Зенит" давили мысли о том, что нужно догонять "Спартак"

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов в преддверии матча премьер-лиги с «Уралом» рассказал о подготовке команды.

«Совсем другой стадион, такой огромный. Завтра, думаю, покажем хорошую игру. Я таких стадионов ещё в своей жизни не видел. Нас готовили к тому, что поле на новом арене будет не очень хорошим. Но оказалось, что на нём вполне можно играть и показывать хорошую игру.

Мы понимаем, что стадион ещё не полностью готов, поэтому завтра будет всего 20 тысяч зрителей. Хотелось бы, конечно, увидеть аншлаг. На следующий матч будет больше зрителей.

Пару дней отходили от поражения от «Спартака». Сейчас уже все мысли об «Урале», не думаем о местах, главное — выигрывать. Осталось всего семь игр, и мы не имеем права терять очки, тем более дома.

На «Зенит» давили мысли о том, что нужно догонять «Спартак», сейчас будем расслаблены в этом плане. Будем играть более раскрепощёно, надеюсь, это поможет «Зениту», — передаёт слова Юсупова «Чемпионат».
Теги: Юсупов Зенит
Сегодня, 11:59
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Игроки пришли в Зенит не только "за длинным рублём" а "за титулами".
Типа их никто не предупреждал, что титулы необходимо завоевать в спортивной борьбе с другими командами.
Некоторые болельщики Зенита и сейчас пребывают в растерянности от такого поворота событий.
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Асергеич (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (1)
online

а сейчас уже не давит?
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: al12131 Москва (Сегодня, 12:19) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь уже и ЦСКА надо догонять, не давит что ли?
Регистрация: 30.08.2012
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:15) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА догоните сначала


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Юсуп красаучик! Этот парень мог усилить любой клуб ,но он усилил зенит! relaxed супер-юсуп


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.