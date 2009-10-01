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Артур Юсупов: на "Зенит" давили мысли о том, что нужно догонять "Спартак"
Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов в преддверии матча премьер-лиги с «Уралом» рассказал о подготовке команды.
«Совсем другой стадион, такой огромный. Завтра, думаю, покажем хорошую игру. Я таких стадионов ещё в своей жизни не видел. Нас готовили к тому, что поле на новом арене будет не очень хорошим. Но оказалось, что на нём вполне можно играть и показывать хорошую игру.
Мы понимаем, что стадион ещё не полностью готов, поэтому завтра будет всего 20 тысяч зрителей. Хотелось бы, конечно, увидеть аншлаг. На следующий матч будет больше зрителей.
Пару дней отходили от поражения от «Спартака». Сейчас уже все мысли об «Урале», не думаем о местах, главное — выигрывать. Осталось всего семь игр, и мы не имеем права терять очки, тем более дома.
На «Зенит» давили мысли о том, что нужно догонять «Спартак», сейчас будем расслаблены в этом плане. Будем играть более раскрепощёно, надеюсь, это поможет «Зениту», — передаёт слова Юсупова «Чемпионат».
«Совсем другой стадион, такой огромный. Завтра, думаю, покажем хорошую игру. Я таких стадионов ещё в своей жизни не видел. Нас готовили к тому, что поле на новом арене будет не очень хорошим. Но оказалось, что на нём вполне можно играть и показывать хорошую игру.
Мы понимаем, что стадион ещё не полностью готов, поэтому завтра будет всего 20 тысяч зрителей. Хотелось бы, конечно, увидеть аншлаг. На следующий матч будет больше зрителей.
Пару дней отходили от поражения от «Спартака». Сейчас уже все мысли об «Урале», не думаем о местах, главное — выигрывать. Осталось всего семь игр, и мы не имеем права терять очки, тем более дома.
На «Зенит» давили мысли о том, что нужно догонять «Спартак», сейчас будем расслаблены в этом плане. Будем играть более раскрепощёно, надеюсь, это поможет «Зениту», — передаёт слова Юсупова «Чемпионат».
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