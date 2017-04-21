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Мирча Луческу: стадион на Крестовском острове невероятен и великолепен

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу накануне матча 24-го тура РФПЛ с "Уралом" рассказал о подготовке команды, а также о тренировке на новом стадионе.

"Это была не тренировка, мы просто тестировали поле, проверили, в каком оно состоянии. Поле специфическое, трава не до конца окрепла, возможно, она будет рваться во время игры. Мы вчера хотели посмотреть и решить, в каких шипах выходить на матч с "Уралом". Плюс познакомились с раздевалками, увидели, какая атмосфера на новом стадионе. Это было ознакомление с ареной. После этого вчера провели ещё нормальную тренировку на базе.

Невозможно, чтобы с первого дня всё было идеально. У меня есть опыт - "Донбасс Арена", которая признана великолепным стадионом. Его тоже нужно было целый год после сдачи в эксплуатацию доделывать.

Что касается стадиона на Крестовском острове, он невероятен и великолепен. Практически без изъянов. Функциональный стадион, который будет комфортабелен для зрителей. Такой арены не хватало для того, чтобы "Зенит" поднимался выше и выше. Когда впервые выходишь на поле "Крестовского", находишься под впечатлением от увиденного. Если поле со временем будет соответствовать стадиону, то это будет невероятно.

Крыша находится высоко и не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре, когда футболисты бегают и задыхаются. В то же время очень хорошо, что стадион с крышей, так как погодные условия в Петербурге сейчас не самые благоприятные. Погода могла повлиять на футбольное поле, а так оно будет таким же", - цитирует Луческу "Чемпионат".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:15
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№6 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:33) #
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online

Вот Дворкович предлагает ввести право на ошибку чиновникам,как раз о Крестовском
Регистрация: 26.01.2017
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Судя по растраченным средствам, что б хоть как-то "отбить" деньги, наверное будет жесткая и дорогая билетная программа, хотя если ее применят недосчитаются болельщиков, у нас ведь не Англия ,хоть и северная столица, денег побольше чем на периферии.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:12) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё бы за такие бабки и чтобы он был не великолепен!Да за такие деньги кресла должны быть позолоченные,а флажки в углах поля из чистого золота!!!
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 12:55) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Леща закидывает....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: SP-M (Сегодня, 12:41) #
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  •  (6)

туалеты смотрел ? они тоже самые большие в Европе. нав чтоб после просера на поле еще и поср--ть в туалете всем
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:33) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
мы знаем))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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