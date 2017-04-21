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Мирча Луческу: стадион на Крестовском острове невероятен и великолепен
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу накануне матча 24-го тура РФПЛ с "Уралом" рассказал о подготовке команды, а также о тренировке на новом стадионе.
"Это была не тренировка, мы просто тестировали поле, проверили, в каком оно состоянии. Поле специфическое, трава не до конца окрепла, возможно, она будет рваться во время игры. Мы вчера хотели посмотреть и решить, в каких шипах выходить на матч с "Уралом". Плюс познакомились с раздевалками, увидели, какая атмосфера на новом стадионе. Это было ознакомление с ареной. После этого вчера провели ещё нормальную тренировку на базе.
Невозможно, чтобы с первого дня всё было идеально. У меня есть опыт - "Донбасс Арена", которая признана великолепным стадионом. Его тоже нужно было целый год после сдачи в эксплуатацию доделывать.
Что касается стадиона на Крестовском острове, он невероятен и великолепен. Практически без изъянов. Функциональный стадион, который будет комфортабелен для зрителей. Такой арены не хватало для того, чтобы "Зенит" поднимался выше и выше. Когда впервые выходишь на поле "Крестовского", находишься под впечатлением от увиденного. Если поле со временем будет соответствовать стадиону, то это будет невероятно.
Крыша находится высоко и не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре, когда футболисты бегают и задыхаются. В то же время очень хорошо, что стадион с крышей, так как погодные условия в Петербурге сейчас не самые благоприятные. Погода могла повлиять на футбольное поле, а так оно будет таким же", - цитирует Луческу "Чемпионат".
"Это была не тренировка, мы просто тестировали поле, проверили, в каком оно состоянии. Поле специфическое, трава не до конца окрепла, возможно, она будет рваться во время игры. Мы вчера хотели посмотреть и решить, в каких шипах выходить на матч с "Уралом". Плюс познакомились с раздевалками, увидели, какая атмосфера на новом стадионе. Это было ознакомление с ареной. После этого вчера провели ещё нормальную тренировку на базе.
Невозможно, чтобы с первого дня всё было идеально. У меня есть опыт - "Донбасс Арена", которая признана великолепным стадионом. Его тоже нужно было целый год после сдачи в эксплуатацию доделывать.
Что касается стадиона на Крестовском острове, он невероятен и великолепен. Практически без изъянов. Функциональный стадион, который будет комфортабелен для зрителей. Такой арены не хватало для того, чтобы "Зенит" поднимался выше и выше. Когда впервые выходишь на поле "Крестовского", находишься под впечатлением от увиденного. Если поле со временем будет соответствовать стадиону, то это будет невероятно.
Крыша находится высоко и не чувствуется. Посмотрим, как это будет в игре, когда футболисты бегают и задыхаются. В то же время очень хорошо, что стадион с крышей, так как погодные условия в Петербурге сейчас не самые благоприятные. Погода могла повлиять на футбольное поле, а так оно будет таким же", - цитирует Луческу "Чемпионат".
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