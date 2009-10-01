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Мирча Луческу: неназначенный пенальти в матче со "Спартаком" заставил игроков нервничать

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча премьер-лиги с "Уралом" рассказал о подготовке команды, а также вспомнил о матче 23-го тура со "Спартаком" (1:2).

"Все знают, что энтузиазм команде дарит только положительный результат. После такой игры, где мы имели преимущество, создавали голевые моменты, где было два пенальти — на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой, настроение не лучшее.

"Спартак" обороняется в своей штрафной, как это делают итальянцы. Там и создаётся множество штрафных. Такие моменты, как неназначенные пенальти, заставляют футболистов нервничать. А при нервах всегда допускаются ошибки. Эта ситуация уже не первый раз произошла. У нас не было ни одной спокойной игры без казусов и неприятных моментов. К сожалению, практически всегда не в нашу пользу.

Один раз было наоборот. Когда мы забили "Арсеналу", было на грани "вне игры". Но это ни в коем случае нас не оправдывает, это просто констатация факта. Такая команда, как "Зенит", с таким подбором игроков, должна хорошо играть вне зависимости от этих ситуаций. Сегодня, перед выходом на поле, я напомнил своим футболистам некоторые моменты.

Мы говорили о Лиге Европы, которую наверняка все смотрели. Видели, как "Манчестер Юнайтед" прошёл "Андерлехт". Команду, которую мы могли и 5:0 обыграть. И один лишь момент выбил нас из турнира.

Завтра нас ждёт непростая игра с непростым соперником. "Урал" - лучшая команда в чемпионате по результату за последнее время. Пять побед подряд у екатеринбуржцев. Не думаю, что кто-то ещё может похвастать таким результатом. Мы должны внимательно и серьёзно отнестись к матчу с "Уралом", - передаёт слова Луческу "Чемпионат".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 12:46
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25
(4)
№25 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:39) #
  • 0
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online

Apant1,
Ну так возьми отчисли.
Регистрация: 17.04.2017
№24 Написал: Батька (Сегодня, 13:29) #
  • +2
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online

Спартак без Форвардов просто смял Зенит по всем статьям ... забил 2 гола без пенальти ... + еще 2-3 мог забивать (Самедов 1 в 1 , Мельгарехо + у Промес был момент еще хороший....)
Регистрация: 9.09.2016
№23 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
если честно ...то я рад что перестали не понятные пенали давать и не потому что я за Спартак...
гляньте...пару раз дзюба повалялся никто внимания не обратил...и Дзюба играть стал и это не только его касается...а то как в Европу так сразу пеналь выпрашивать...хоть играть научаться и бороться за мяч...а не валятся по любому поводу...
Регистрация: 18.07.2011
№22 Написал: Викторис (Сегодня, 13:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
смешно...ныть не надоело?
болелы зенита говорили игры нет а у него все супер...имели преимущество...ну и т.д.)))

просто пожилой человек уже старческий маразм начался

перед своим нытьем хотя бы статистику глянул матча

У него в контракте написано что нужно ныть
Регистрация: 8.04.2017
№21 Написал: casabl (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (5)

Команду, которую мы могли и 5:0 обыграть. И один лишь момент выбил нас из турнира.

Шо за секретный момент? Опять штаны мешают?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№20 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:17) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
смешно...ныть не надоело?
болелы зенита говорили игры нет а у него все супер...имели преимущество...ну и т.д.)))

просто пожилой человек уже старческий маразм начался

перед своим нытьем хотя бы статистику глянул матча
Регистрация: 18.07.2011
№19 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:16) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зато перед матчем лились потоком слова про то, как Спартак дрогнет перед Зенитом, начнёт проигрывать в оставшихся матчах...
Однако оказывается это игроки Зенита жидко обосрались!
Регистрация: 14.04.2008
№18 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (5)

Для Санкт Петербурга, иметь в роли тренера Зенита, человека больше похожего на склочную старушку, непозволительно.
Регистрация: 15.03.2017
№17 Написал: Primus Москва (Сегодня, 13:13) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит рассчитывал как и в первом матче на парочку пенальти. Когда же судья своей беспристрастностью дал ответ в стиле Вадика Евсеева "Х... вам!", - вот тут-то избалованные питерцы и занервничали smirk
Регистрация: 14.07.2013
№16 Написал: Батька (Сегодня, 13:13) #
  • +5
  •  (7)
online

я так и знал что он заноет еще о пенальти этом ))) хотя говорил что не будет )) НЫТИК disappointed_relieved sob tired_face !!!
Регистрация: 9.09.2016
№15 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:10) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
...пришёл в себя цыган smile а то после матча сам не свой был....
Регистрация: 17.05.2016
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное мы с цыганом смотрели разные матчи!Зенит имел преимущество в матче со Спартаком?????Да ты обкурился ромело,Зенит за весь матч ударил по воротам 8 раз и два раза попал!!!Спартак ударил 19 раз и 8 раз попал,по угловым преимущество у Спартака,так в чём же Зенит превзошёл Спартак????Чудило ты огородное,езжай в табор,покайся перед бароном,что не справился с Зенитом!!!
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
это надо же, неделю почти не спал Луческу, все вспоминал к чему бы прицепиться, уже каких то два пенальти. Лучше бы похвалил Лунева, что разгром не допустил.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:08) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
он не смог удержаться, я знал)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: ачуда (Сегодня, 13:06) #
  • +7
  •  (9)

Да дедушка совсем разбалансированный и ведет себя как зацикленный психически больной старик. И это Питер культурная столица, скатилась по культуре до нельзя.
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: Rasmus (Сегодня, 13:05) #
  • +5
  •  (7)

Как человек в такой стадии деменции, да еще и с завышенной самооценкой может тренировать Зенит. У него виноваты все: стадион, поле, болельщики, судьи, соперники, мальчики подающие мячи, крайнем случае Кержаков, полирующий скамейку( хотя в любой другой команде мог бы быть лидером), только не он сам.
Регистрация: 21.03.2017
№9 Написал: Викторис (Сегодня, 13:05) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ЗЕНЫТИК года

И до этого момента команда никакая была
Регистрация: 8.04.2017
№8 Написал: irv Курск (Сегодня, 13:00) #
  • +9
  •  (11)

Да сколько можно! Ну проиграли и ладно, нет, неделю надо сопли жевать! Болелы Зените, не ваш это тренер. Не тянет он команду.
Регистрация: 28.08.2008
№7 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 12:57) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
"Ленинград" давай затягивай "В Питере ныть"


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:56) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Он болен? два момента за всю игру, один из них реализован, у плаческу маразм ?)

Ну мы владели преимуществом 15 минут после гола, видимо луческу оставшуюся часть игры не видел


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 12:53) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
чмошник
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: ppash Нижний Новгород (Сегодня, 12:52) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Волга НН»
он не устал ныть постоянно
Регистрация: 1.11.2009
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:51) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
После такой игры, где мы имели преимущество, создавали голевые моменты, где было два пенальти — на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой, настроение не лучшее.


Он болен? два момента за всю игру, один из них реализован, у плаческу маразм ?)

вот тут прикольный тест: Угадай тренера «Зенита» по нытью


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 12:48) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»

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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:48) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эй цыган давай до свиданья


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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