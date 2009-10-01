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Мирча Луческу: неназначенный пенальти в матче со "Спартаком" заставил игроков нервничать
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча премьер-лиги с "Уралом" рассказал о подготовке команды, а также вспомнил о матче 23-го тура со "Спартаком" (1:2).
"Все знают, что энтузиазм команде дарит только положительный результат. После такой игры, где мы имели преимущество, создавали голевые моменты, где было два пенальти — на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой, настроение не лучшее.
"Спартак" обороняется в своей штрафной, как это делают итальянцы. Там и создаётся множество штрафных. Такие моменты, как неназначенные пенальти, заставляют футболистов нервничать. А при нервах всегда допускаются ошибки. Эта ситуация уже не первый раз произошла. У нас не было ни одной спокойной игры без казусов и неприятных моментов. К сожалению, практически всегда не в нашу пользу.
Один раз было наоборот. Когда мы забили "Арсеналу", было на грани "вне игры". Но это ни в коем случае нас не оправдывает, это просто констатация факта. Такая команда, как "Зенит", с таким подбором игроков, должна хорошо играть вне зависимости от этих ситуаций. Сегодня, перед выходом на поле, я напомнил своим футболистам некоторые моменты.
Мы говорили о Лиге Европы, которую наверняка все смотрели. Видели, как "Манчестер Юнайтед" прошёл "Андерлехт". Команду, которую мы могли и 5:0 обыграть. И один лишь момент выбил нас из турнира.
Завтра нас ждёт непростая игра с непростым соперником. "Урал" - лучшая команда в чемпионате по результату за последнее время. Пять побед подряд у екатеринбуржцев. Не думаю, что кто-то ещё может похвастать таким результатом. Мы должны внимательно и серьёзно отнестись к матчу с "Уралом", - передаёт слова Луческу "Чемпионат".
"Все знают, что энтузиазм команде дарит только положительный результат. После такой игры, где мы имели преимущество, создавали голевые моменты, где было два пенальти — на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой, настроение не лучшее.
"Спартак" обороняется в своей штрафной, как это делают итальянцы. Там и создаётся множество штрафных. Такие моменты, как неназначенные пенальти, заставляют футболистов нервничать. А при нервах всегда допускаются ошибки. Эта ситуация уже не первый раз произошла. У нас не было ни одной спокойной игры без казусов и неприятных моментов. К сожалению, практически всегда не в нашу пользу.
Один раз было наоборот. Когда мы забили "Арсеналу", было на грани "вне игры". Но это ни в коем случае нас не оправдывает, это просто констатация факта. Такая команда, как "Зенит", с таким подбором игроков, должна хорошо играть вне зависимости от этих ситуаций. Сегодня, перед выходом на поле, я напомнил своим футболистам некоторые моменты.
Мы говорили о Лиге Европы, которую наверняка все смотрели. Видели, как "Манчестер Юнайтед" прошёл "Андерлехт". Команду, которую мы могли и 5:0 обыграть. И один лишь момент выбил нас из турнира.
Завтра нас ждёт непростая игра с непростым соперником. "Урал" - лучшая команда в чемпионате по результату за последнее время. Пять побед подряд у екатеринбуржцев. Не думаю, что кто-то ещё может похвастать таким результатом. Мы должны внимательно и серьёзно отнестись к матчу с "Уралом", - передаёт слова Луческу "Чемпионат".
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