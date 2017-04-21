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СМИ: "Трабзонспор" намерен продолжить переговоры по переходу Зорана Тошича
"Трабзонспор" по-прежнему интересуется полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем, передает Haber61.net.
Сербский футболист мог перебраться в турецкую команду во время зимнего трансферного окна, но сделка так и не состоялась.
Сообщается, что представители "Трабзонспора" планируют возобновить переговоры с Тошичем. Соглашение 29-летнего серба с ЦСКА действует до июня 2017 года.
Сербский футболист мог перебраться в турецкую команду во время зимнего трансферного окна, но сделка так и не состоялась.
Сообщается, что представители "Трабзонспора" планируют возобновить переговоры с Тошичем. Соглашение 29-летнего серба с ЦСКА действует до июня 2017 года.
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