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СМИ: "Трабзонспор" намерен продолжить переговоры по переходу Зорана Тошича

"Трабзонспор" по-прежнему интересуется полузащитником ЦСКА Зораном Тошичем, передает Haber61.net.

Сербский футболист мог перебраться в турецкую команду во время зимнего трансферного окна, но сделка так и не состоялась.

Сообщается, что представители "Трабзонспора" планируют возобновить переговоры с Тошичем. Соглашение 29-летнего серба с ЦСКА действует до июня 2017 года.
Теги: Трабзонспор Тошич ЦСКА
Сегодня, 12:51
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