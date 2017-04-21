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Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности (1)
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Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности
Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался относительно информации в СМИ о том, что в организации взрыва возле автобуса "Боруссии" задержан гражданин России.
"Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи.
Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
"Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи.
Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
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