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Игорь Лебедев: взрыв в Дортмунде предписывают россиянину? Терроризм не имеет национальности

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказался относительно информации в СМИ о том, что в организации взрыва возле автобуса "Боруссии" задержан гражданин России.

"Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи.

Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Теги: Лебедев
Сегодня, 13:09
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
В отношении РФ , в Европе и Штатах, свое видение и взгляды на этот вопрос.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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