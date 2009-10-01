Жеребьевка Лиги чемпионов: "Реал" встретится с "Атлетико", "Ювентус" - с "Монако"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.



Пары распределились следующим образом:



"Реал" (Испания) - "Атлетико" (Испания)



"Монако" (Франция) - "Ювентус" (Италия)



Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные пройдут через неделю 9 и 10 мая.



Финал пройдет 3 июня в Кардиффе, номинальным хозяином выбран победитель пары "Монако" - "Ювентус".