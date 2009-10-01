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Жеребьевка Лиги чемпионов: "Реал" встретится с "Атлетико", "Ювентус" - с "Монако"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов.

Пары распределились следующим образом:

"Реал" (Испания) - "Атлетико" (Испания)

"Монако" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные пройдут через неделю 9 и 10 мая.

Финал пройдет 3 июня в Кардиффе, номинальным хозяином выбран победитель пары "Монако" - "Ювентус".
Теги: Атлетико Ювентус Реал Монако
Сегодня, 13:18
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№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Финал будет Атлетико-Ювентус. И победа Юве.
Регистрация: 23.08.2016
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: tfu
Жалко финал не Монако-Юве

ты хотел сказать Ростов-ЦСКА?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая жеребьевка,удачи Юве,а так же желаю вылететь Реалу чтобы судьи поступили с ними ровно так же как это было с Баварией
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Жалко финал не Монако-Юве


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
развели значит юве и реал до финала...молодцы
Регистрация: 18.07.2011
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и хорошо, даешь финал Атлетико-Юве


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
В принципе, финал понятен.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:26) #
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online

Реал - Юве финал heart_eyes
Регистрация: 9.09.2016
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