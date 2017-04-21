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Александр Мостовой: опять "Реал" и "Атлетико", это же ужас!

Бывший полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

"Да ну, это же ужас! Много раз говорил, чтобы эти клубы всё время друг на друга попадали. Уж до такой степени "Реал" и "Атлетико" друг другу осточертели…

Я не рад, и особенно расстраивает положение подопечных Симеоне. Команда такой путь проделала за эти годы, стала одной из лучших в Европе, но поражение в полуфинале поставит крест на лигочемпионских амбициях, а все лавры достанутся "Реалу" опять.

Из оставшихся четырёх клубов болею за "Атлетико" и "Монако", но выиграет "Реал" или "Ювентус". Если в финал попадут "Атлетико" и "Монако" - болеть буду за испанцев", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Теги: Мостовой Реал Атлетико
Сегодня, 13:57
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6
(1)
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
это Атлетико уже достало участвовать в столь высоких стадиях ЛЧ постоянно. Как им это удается? хорошо хоть на этот раз полуфинал с Реалом, а не финал..
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Наоборот хорошо, а то была большая вероятность, что они снова бы сошлись в финале


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ачуда,

ты прав не слушай этого чудика
Регистрация: 26.09.2006
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 14:27) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: ачуда
Интересный будет финал Реал-Ювентус, буду надеяться что Ювентус выиграет ЛЧ.

интресней будет Монако-Реал, т.к. обе команды играют в открытый футбол
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: ачуда (Сегодня, 14:13) #
  • +6
  •  (6)
online

Интересный будет финал Реал-Ювентус, буду надеяться что Ювентус выиграет ЛЧ.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:04) #
  • -5
  •  (5)

Реалу комфортно играть с Атлетико, ибо исход понятен. А условное Монако не прогнулось бы перед голубенькими и выбило бы из розыгрыша!
Регистрация: 17.06.2016
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