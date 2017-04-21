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Александр Мостовой: опять "Реал" и "Атлетико", это же ужас!
Бывший полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
"Да ну, это же ужас! Много раз говорил, чтобы эти клубы всё время друг на друга попадали. Уж до такой степени "Реал" и "Атлетико" друг другу осточертели…
Я не рад, и особенно расстраивает положение подопечных Симеоне. Команда такой путь проделала за эти годы, стала одной из лучших в Европе, но поражение в полуфинале поставит крест на лигочемпионских амбициях, а все лавры достанутся "Реалу" опять.
Из оставшихся четырёх клубов болею за "Атлетико" и "Монако", но выиграет "Реал" или "Ювентус". Если в финал попадут "Атлетико" и "Монако" - болеть буду за испанцев", - цитирует Мостового "Чемпионат".
"Да ну, это же ужас! Много раз говорил, чтобы эти клубы всё время друг на друга попадали. Уж до такой степени "Реал" и "Атлетико" друг другу осточертели…
Я не рад, и особенно расстраивает положение подопечных Симеоне. Команда такой путь проделала за эти годы, стала одной из лучших в Европе, но поражение в полуфинале поставит крест на лигочемпионских амбициях, а все лавры достанутся "Реалу" опять.
Из оставшихся четырёх клубов болею за "Атлетико" и "Монако", но выиграет "Реал" или "Ювентус". Если в финал попадут "Атлетико" и "Монако" - болеть буду за испанцев", - цитирует Мостового "Чемпионат".
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