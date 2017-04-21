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Матч дублеров "Ростова" и "Спартака" пройдет при повышенных мерах безопасности

На матче 24-го тура молодежного первенства России между "Ростовом" и московским "Спартаком" приняты повышенные меры безопасности, сообщает "Газета.ru".

За час до игры посадочные места обнюхала специально обученная собака в сопровождении полицейского кинолога. Доступ болельщикам будет ограничен на три трибуны стадиона "Локомотив" из четырех. Данную меру в полиции объяснили "решением организаторов".
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 13:59
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