Дуайт Йорк считает, что его не берут на работу тренером из-за цвета кожи

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк признался, что его происхождение помешало ему начать тренерскую карьеру. Он рассказал, что не прошел ни одного собеседования из-за своего цвета кожи.



"Если дело не в цвете кожи, то тогда в чем? Давайте будем честными. Футбол – это всемирный вид спорта, и в его развитие внесли вклад темнокожие футболисты.



Есть в английской премьер-лиге хоть один темнокожий тренер? Или в Серии А? В каком-нибудь вообще чемпионате?" – цитирует Йорка ВВС.