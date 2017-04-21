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Дуайт Йорк считает, что его не берут на работу тренером из-за цвета кожи

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк признался, что его происхождение помешало ему начать тренерскую карьеру. Он рассказал, что не прошел ни одного собеседования из-за своего цвета кожи.

"Если дело не в цвете кожи, то тогда в чем? Давайте будем честными. Футбол – это всемирный вид спорта, и в его развитие внесли вклад темнокожие футболисты.

Есть в английской премьер-лиге хоть один темнокожий тренер? Или в Серии А? В каком-нибудь вообще чемпионате?" – цитирует Йорка ВВС.
Сегодня, 14:14
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Странные люди негры, похоже они действительно считают, что за их цвет кожи их должны холить и лелеять.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 14:26) #
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  •  (2)

Согласен!А потом еще Англия заявляет,что у них нет рассизма.У нас хоть Гуллит был в Тереке,но это уже его проблема,что он там ничего не показал.А если Брать,что Луческу тоже вроде не совсем к европеидной рассе принадлежит(чем то на индейца смахивает) то мы впереди планеты всей.
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:23) #
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Зеедорф - Милан тренировал
Виейра - в Сити дубль вроде тренировал
Франк Райкард - Барса

у этих черных какой то комплекс мля на свой цвет кожи ... и думают все их беды в нем ...
Регистрация: 9.09.2016
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