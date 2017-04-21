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Михаил Боярский будет диктором в матче открытия стадиона в Санкт-Петербурге
Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский сообщил, что будет работать диктором на первом официальном матче на стадионе "Крестовский". Напомним, "Зенит" сыграет с "Уралом" 22 апреля.
"Мне поступило предложение от организаторов матча "Зенит" - "Урал" поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе "Крестовский", только что вернулся со стадиона. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор "Зенита".
Я скажу традиционное приветствие и объявлю составы команд. Если будут голы, то тоже их буду объявлять я. Возможно, зайду еще в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать", - цитирует Боярского "Чемпионат".
"Мне поступило предложение от организаторов матча "Зенит" - "Урал" поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе "Крестовский", только что вернулся со стадиона. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор "Зенита".
Я скажу традиционное приветствие и объявлю составы команд. Если будут голы, то тоже их буду объявлять я. Возможно, зайду еще в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать", - цитирует Боярского "Чемпионат".
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