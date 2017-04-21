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Михаил Боярский будет диктором в матче открытия стадиона в Санкт-Петербурге

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский сообщил, что будет работать диктором на первом официальном матче на стадионе "Крестовский". Напомним, "Зенит" сыграет с "Уралом" 22 апреля.

"Мне поступило предложение от организаторов матча "Зенит" - "Урал" поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе "Крестовский", только что вернулся со стадиона. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор "Зенита".

Я скажу традиционное приветствие и объявлю составы команд. Если будут голы, то тоже их буду объявлять я. Возможно, зайду еще в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать", - цитирует Боярского "Чемпионат".
Теги: Боярский Зенит
Сегодня, 14:58
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№4 Написал: vlees... (Сегодня, 15:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: "СТАДИОН В ПИТЕРЕ – ПАМЯТНИК КОРРУПЦИИ"
Регистрация: 15.04.2017
№3 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
"Один за всех! И все за одного!" и т.д.)

не самые плохие слова


Я бы сказал, просто отличные, кто спорит.

С другого ресурса взято:

-Сколько нас?
-Четыре!
-Сколько у нас микрофонов?
-Четыре!
-А сколько звездочек у Спартака?
-Ч..тооооо??!!
Регистрация: 27.04.2009
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Один за всех! И все за одного!" и т.д.)

не самые плохие слова
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так, значит ключевые слова в комментах: "Каналья!", "Тысяча чертей!", "Бастилия!", "Скрипит седло", "Красавица и Ку-ку"!), "Один за всех! И все за одного!" и т.д.)
Регистрация: 27.04.2009
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