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На матч "Спартака" с "Уралом" назначен арбитр Владимир Сельдяков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура РФПЛ.

25 апреля (вторник)

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» — «Уфа»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

26 апреля (среда)

«Рубин» — «Терек»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча — Эдуард Малый (Волгоград).

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).

27 апреля (четверг)

«Анжи» — «Томь»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

«Амкар» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

РФС
Сегодня, 15:48
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2
(1)
№2 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 15:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а кто это?
Регистрация: 18.07.2011
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (2)

И что???
Регистрация: 17.06.2016
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