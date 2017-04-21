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На матч "Спартака" с "Уралом" назначен арбитр Владимир Сельдяков
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура РФПЛ.
25 апреля (вторник)
«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Ростов» — «Уфа»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
26 апреля (среда)
«Рубин» — «Терек»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча — Эдуард Малый (Волгоград).
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).
27 апреля (четверг)
«Анжи» — «Томь»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
«Амкар» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
РФС
25 апреля (вторник)
«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Ростов» — «Уфа»: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
26 апреля (среда)
«Рубин» — «Терек»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча — Эдуард Малый (Волгоград).
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).
27 апреля (четверг)
«Анжи» — «Томь»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
«Амкар» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
РФС
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