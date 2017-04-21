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13:09
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12:59
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11:40
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Гаджи Гаджиев: это странный календарь, у нас с "Ростовом" разные условия для подготовки к игре (6)
Молодежные команды "Спартака" и "Зенита" одержали победы
Завершились два матча чемпионата России среди молодежных составов.
Молодежное первенство. 24 тур
"Ростов" - "Спартак" - 0:1
Голы: Руденко, 54
"Ростов": Гошев, Христис, Тананеев, Ковалев, Нескоромный, Забродин, Кондрюков, Захаров (Сухомлинов, 55), Соболь (Сорокин, 44), Сиденко, Соловьев
"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Мамин, Феофилактов, Красильниченко, Володкин, Горовых, Ломовицкий, Бабаев,Мазуров, Руденко.
"Зенит" - "Урал" - 2:0
Голы: Еловских, 14, Макеев, 25
"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Плотников, Круговой, Котов, Кириллов (Горулёв, 61), Плетнев (Казаков, 61), Макеев (Колдунов, 72), Запрягаев, Еловских, Культинов (Некрасов, 63)
"Урал": Шубин, Панков, Боровков (Шептий, 71), Кочнев, Горин (Валиахметов, 65), Сулейманов (Муромский, 45+1), Ломакин (Бугуи, 45+1), Серченков (Ставпец, 45+1), Щербаков, Глушков, Юсупов.
Предупреждения: Серченков, 38
Молодежное первенство. 24 тур
"Ростов" - "Спартак" - 0:1
Голы: Руденко, 54
"Ростов": Гошев, Христис, Тананеев, Ковалев, Нескоромный, Забродин, Кондрюков, Захаров (Сухомлинов, 55), Соболь (Сорокин, 44), Сиденко, Соловьев
"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Мамин, Феофилактов, Красильниченко, Володкин, Горовых, Ломовицкий, Бабаев,Мазуров, Руденко.
"Зенит" - "Урал" - 2:0
Голы: Еловских, 14, Макеев, 25
"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Плотников, Круговой, Котов, Кириллов (Горулёв, 61), Плетнев (Казаков, 61), Макеев (Колдунов, 72), Запрягаев, Еловских, Культинов (Некрасов, 63)
"Урал": Шубин, Панков, Боровков (Шептий, 71), Кочнев, Горин (Валиахметов, 65), Сулейманов (Муромский, 45+1), Ломакин (Бугуи, 45+1), Серченков (Ставпец, 45+1), Щербаков, Глушков, Юсупов.
Предупреждения: Серченков, 38
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