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Молодежные команды "Спартака" и "Зенита" одержали победы

Завершились два матча чемпионата России среди молодежных составов.

Молодежное первенство. 24 тур

"Ростов" - "Спартак" - 0:1

Голы: Руденко, 54

"Ростов": Гошев, Христис, Тананеев, Ковалев, Нескоромный, Забродин, Кондрюков, Захаров (Сухомлинов, 55), Соболь (Сорокин, 44), Сиденко, Соловьев

"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Мамин, Феофилактов, Красильниченко, Володкин, Горовых, Ломовицкий, Бабаев,Мазуров, Руденко.


"Зенит" - "Урал" - 2:0

Голы: Еловских, 14, Макеев, 25

"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Плотников, Круговой, Котов, Кириллов (Горулёв, 61), Плетнев (Казаков, 61), Макеев (Колдунов, 72), Запрягаев, Еловских, Культинов (Некрасов, 63)

"Урал": Шубин, Панков, Боровков (Шептий, 71), Кочнев, Горин (Валиахметов, 65), Сулейманов (Муромский, 45+1), Ломакин (Бугуи, 45+1), Серченков (Ставпец, 45+1), Щербаков, Глушков, Юсупов.

Предупреждения: Серченков, 38
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