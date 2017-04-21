Мадридский сериал, лёд и пламень, флэшбэки из Лиги Европы. Расклады в полуфиналах еврокубков

Коэффициенты на проход:

Коэффициенты на проход:

Коэффициенты на проход

Коэффициенты на проход

Третьему мадридскому междусобойчику за 4 года в финале Лиги чемпионов не бывать, а в другом полуфинале сойдутся такие разные и классные «Монако» и «Ювентус». В Лиге Европы, которая накануне порадовала зрителей тремя напряжёнными овертаймами, ожидается финал между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом».оценивает прошедшие жеребьёвки полуфиналов еврокубков.Чересчур большое внимание к былым матчам – это неправильно. Каждая новая игра – новая история, потому стоит говорить скорее о текущей форме и проблемах команд. Поле ровное, мяч круглый, шансы равны, вот это всё. Однако история противостояния «Реала» и «Атлетико» настолько обширна и важна для европейского футбола в последние годы, что говорить перед матчам по большей части стоит как раз о ней.Команды великолепно друг друга знают, потому на любимый вопрос региональных корреспондентов «Матча» о том, удивил ли соперник, должен последовать отрицательный ответ. Диего Симеоне – человек, который не только остановил полное доминирование «Реала» в мадридских дерби, но и на каком-то этапе заставил относиться к «Атлетико» как к равному противнику.Сейчас болельщики «Реала» всё-таки имеют основания смотреть на соседей свысока. Да, «сливочные» едва спаслись благодаря Рамосу в Лиссабоне, только по пенальти победили в Милане, но именно они выиграли две Лиги чемпионов за последние 3 года. Пусть с единственным забитым голом, но они победили в четвертьфинале 2-летней давности.Хватит о давно минувшем: в текущем сезоне Примеры «Реал» выиграл на «Винсенте Кальдерон» 3:0 и пару недель назад упустил победу на «Сантьяго Бернабеу» только в концовке. Это «Реал» лидирует в чемпионате, опережая «Атлетико» на 10 очков при наличии игры в запасе. В конце концов, если арбитр заметит фол на вторую жёлтую, то, скорее всего, предъявит его условному Коке, а если не заметит офсайд, то скорее у условного Роналду.Аргументов за «Реал» предостаточно. «Атлетико» в этом сезоне не так крут, как раньше: ни одной победы в 6 матчах против «Реала» и «Барселоны», пришлось повозиться и с «Лестером». Некоторые из болельщиков «Атлетико» уже ждут, когда Диего Симеоне переберётся в «Интер»: мол, всё, что мог, он команде уже отдал.Но нарисованная мною мрачная картина не должна вводить в заблуждение: конечно, никакого лёгкого прохода на классе не будет. Недавно Сауль признался, что имел серьёзные проблемы со здоровьем и 2 сезона мочился кровью после каждой тренировки или игры. В этом – весь «Атлетико» Диего Симеоне. Да, пока дух воинов не помогал «Атлетико» побеждать «Реал» в Лиге чемпионов, но в бойне, которую без сомнений навяжут «индейцы», может случиться всякое. Они не будут особо отвлекаться на другие матчи и турниры. В конце концов, Симеоне и его банда своей пахотой заслужили выиграть Лигу чемпионов ещё в прошлом сезоне, так почему бы судьбе не вернуть должок?Какие впечатления у команд остались от жребия? Для «Реала» лучшим вариантом был бы «Монако». Опыт, стержень, накал противостояния – всё это в битве с «Атлетико» будет гораздо выше. «Матрасникам» не повезло: «Реал» был худшим вариантом в полуфинале для всех. Но, пожалуй, такое противостояние было неизбежно: УЕФА не должна была допустить третьего финала команд не только из одной страны, а даже из одного города. «Винсенте Кальдерон» попрощается с еврокубками мадридским дерби...«Реал» – 1.53, «Атлетико» – 2.632 года назад Леонарду Жардим и Массимиалиано Аллегри в 1/4 финала Лиги чемпионов на протяжении 180 минут разыгрывали скучнейшую шахматную партию с одним-единственным голом Артура Видаля с пенальти. Субашич, Раджи, Фабиньо, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, Жермен – эти люди выступали за совсем другую команду. Статус многих игроков изменился: Фабиньо и Силва превратились из молоденьких талантов в европейских звёзд. А «Монако» из чрезвычайно прагматичной команды превратился в ярчайшее явление последних лет, матчи которого пропускать категорически не рекомендуется.История «Монако» в этом веке вообще удивительна. Последний трофей был завоёван в 2003 году, но с тех пор команда играла в финале Лиги чемпионов, вылетала из Лиги 1, возвращалась в неё, становилась олигархическим безумием, рациональным бизнес-проектом, превратилась в суперэкспортёра, а при одном и том же тренере за год кардинально поменяла свой стиль. Удивительнее истории метаморфоз монегасков лишь тот факт, что при всём при этом не заполняется 18-тысячная арена имени Луи II.«Монако» – молодость, эмоция, огонь. «Ювентус» – опыт, рацио, хотя называть туринцев льдом, как я в заголовке, не совсем правильно. Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала и Игуаин, находящиеся на поле одновременно, крушат в щепки стереотип о «Ювентусе» как об оборонительной команде. Речь тут идёт скорее о темпераменте.Главное отличие «Монако» от остальных полуфиналистов – отсутствие крепкого хребта. Они убрали такую же горячую, но куда более проблемную «Боруссию». Загрузили шестёрку беззащитному (в смысле играющему без защиты) «Манчестер Сити», но ещё не сталкивались с такими классными, опытными и твёрдыми командами, как «Реал», «Атлетико» и «Ювентус».После каталонского чуда назвать таковой «ПСЖ» язык не поворачивается, но игры восходящих звёзд «Монако» с состоявшимися парижскими нарисовали печальную картину. В Париже команда Жардима вообще не походила на себя и спаслась от поражения только в концовке, а в лионском финале Кубка Лиги вообще была разгромлена. Также «Монако» очень зависит от отдельных игроков: к примеру, отсутствие в центре Фабиньо или Бакайоко сказывается на игре очень заметно.Да, я тоже очарован монегасками, но недавний финал Кубка Лиги наталкивает на мысль, что их сказочке приходит конец. При всём великолепии, у «Монако» есть минусы, которые «Ювентус» должен обнажить. К тому же, «Юве» может иметь преимущество в свежести из-за экономного режима в Серии А, покуда «Монако» ведёт с «ПСЖ» острейшую борьбу за чемпионство и должен выкладываться в каждом матче.Повторюсь, при всей фееричности «Монако», именно эта команда являлась для всех самым лакомым куском. Самим монегаскам лучше было бы сыграть с «Атлетико», находящимся не в расцвете, которому можно было бы попробовать навязать свою игру. «Ювентус» же, несмотря на летнюю потерю Погба, нацелен на победу и готов к ней как никогда после «кальчополи». Туринцы не были сильнейшими в Европе во уже 21 год, а 19 лет назад в полуфинале прошли как раз «Монако» (4:1, 2:3). В финале «Юве» проиграл «Реалу», но для рассказа этой истории время ещё не наступило...«Монако» – 3.26, «Ювентус» – 1.37«Лион» поучаствовал, возможно, в самом жарком еврокубковом противостоянии этого сезона: драки, прорыв на поле болельщиков и 2 гола в концовке в первой игре, 2:1 там и здесь, колоссальный по накалу ответный матч с серией пенальти на 16 ударов – «Бешикташ» задал французами серьёзнейшую трёпку. Не то что другой представитель Голландии «АЗ», сливший «Лиону» в 1/16 финала 1:4 и 1:7.После Евро команда переехала на новый стадион и собирается возвращать величие. В нынешней конкурентной Франции это оказалось сделать непросто: от тройки «Лион» давно безнадёжно отстал на 19 очков, поэтому в Лигу чемпионов может пробраться, только выиграв Кубок УЕФА. Для «Аякса», отстающего в голландской чемпионской гонке от «Фейеноорда» на 1 очко, турнир сам по себе крайне важен: это отличная витрина для молодых игроков и возможность напомнить, что амстердамцы в своё время являлись топ-клубом по европейским меркам.В полуфинал «Аякс» пролезал почти так же эпично, как «Лион»: комфортные домашние 2:0 были разбазарены в Гельзенкирхене, в меньшинстве голландцы пропустили и 3-й мяч в овертайме, но затем смогли ответить спасительным голом Виргевера. 26-летний футболист был самым опытным игроком «Аякса» после Лассе Шоне, при этом в старте вышел 17-летний сын Патрика Клюверта Джастин, 120 минут отбегал его ровесник Де Лигт. Парни, которых в России с осторожностью начинали бы включать в число 12-ти запасных, будут играть в полуфинале Лиги Европы!Конечно, Брюно Женезьо имеет куда более классный и опытный состав, чем Петер Бос, которого мы всей Россией дружно отправили в отставку после августовских 0:4 в Ростове-на-Дону. Но игровые проблемы преследуют его команду на протяжении всего сезона. На Лигу Европы «Олимпик» как-то собирается, ведь «АЗ» был уничтожен, также лионцы прошли сильную «Рому» (4:2, 1:2). В любом случае, типичных заунывных полуфиналов здесь ждать не приходится.При условии травмы Златана, «Лион» становится чуть ли не главным фаворитом турнира. «Аякс» среди четвёрки полуфиналистов в какой-то степени исполняет роль «Монако» в другом квартете: с ним были бы не прочь сыграть все. Особенно было бы круто, если бы «Манчестер Юнайтед» до сих пор тренировал Луи ван Гал, выводивший «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов в 1997-м году. С тех пор такой стадии в еврокубках команда не достигала. Аналогичное достижение «Лиона» более свежо и датировано 2010-м годом, но европейских успехов заждались оба клуба.: «Аякс» – 2.36, «Лион» – 1.63Вряд ли Жозе Моуринью боится спартаковского духа, которым Виго облагородили Валерий Карпин и Александр Мостовой, но шансы «МЮ» на победу в турнире смотрятся не такими уж верняковыми. В первую очередь потому, что сам «Манчестер» в этом сезоне очень тяжело играет почти со всеми. «Андерлехт» прошли кое-как, «Ростов» тоже без запаса прочности, а Лигу Европы команде необходимо выигрывать как раз из-за огромных проблем в матчах с середняками-аутсайдерами английского чемпионата.Кроме того, у «МЮ» имеются и кадровые проблемы: после вчерашнего матча в лазарете сразу 3 центральных защитника из 4-х и, что важнее всего, Златан. Ибрагимович, как и Йон Гвидетти стремящийся сыграть в стокгольмском финале, плохо сыграл против «Андерлехта», но это никак не отменяет его важности для команды. Он не сделал результат вчера, но вполне мог бы сделать это в полуфинале с «Сельтой».Уровень команды Эдуардо Бериццо до конца не ясен. Благодаря судейской ошибке они выбили «Шахтёр», затем очень уверенно прошли недоукомплектованный «Краснодар» и менее уверенно разобрались с «Генком» (3:2, 1:1) в единственном четвертьфинале, где не потребовалось дополнительное время.Список жертв «Сельты» не впечатляет, а настоящей проверкой на прочность станут как раз игры с «МЮ». Впрочем, справиться с командой Моуринью в этом сезоне не так уж и сложно: главное – не допускать невынужденных ошибок и не бояться навесов на Маруана Феллайни (если Златан вдруг восстановится, то ещё и на него).Однако на стороне «МЮ», при всём уважении к Фонтасу, Пабло, Аспасу, Гвидетти и их друзьям, класс, имя, опыт Моуринью. Даже не знаю, записывать ли в этот ряд ответный матч на «Олд Траффорд», учитывая кучу бесплодных осад в исполнении «Юнайтед» в этом сезоне. Великий клуб никогда не выигрывал Кубок УЕФА, а престижу самого турнира помог бы такой победитель. Никто в «Манчестер Юнайтед» не хочет играть в Лиге Европы, поэтому придётся её выигрывать. Сделать это без Златана будет легче, чем попасть без него в топ-4 АПЛ. Если англичане не пройдут в финал, то виноват в этом будет точно не жребий, отправивший «Лион» в другую пару.: «Сельта» – 3.5, «Манчестер Юнайтед» – 1.33