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"Реал" намерен продлить контракт с Рамосом

Защитник "Реала" Серхио Рамос в скором времени подпишет новое соглашение с клубом, сообщает Marca.

Новый контракт будет рассчитан до 2021 года. Таким образом руководство "сливочных" желает продемонстрировать испанскому футболисту его ценность и отблагодарить за преданность клубу.
Теги: Реал Рамос
Сегодня, 18:30
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