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УЕФА следит за выполнением "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" финансового "фэйр-плей"
Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому "фэйр-плей" продолжает следить за выполнением мировых соглашений тремя российскими клубами - "Локомотивов", "Зенитом" и "Краснодаром".
"Следственная палата продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: "Астаной" (Казахстан), "Краснодаром" (Россия), "Локомотивом" Москва (Россия) и "Зенитом" (Россия). Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая", - говорится на официальном сайте УЕФА.
"Следственная палата продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: "Астаной" (Казахстан), "Краснодаром" (Россия), "Локомотивом" Москва (Россия) и "Зенитом" (Россия). Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая", - говорится на официальном сайте УЕФА.
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