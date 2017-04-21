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УЕФА следит за выполнением "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара" финансового "фэйр-плей"

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому "фэйр-плей" продолжает следить за выполнением мировых соглашений тремя российскими клубами - "Локомотивов", "Зенитом" и "Краснодаром".

"Следственная палата продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения: "Астаной" (Казахстан), "Краснодаром" (Россия), "Локомотивом" Москва (Россия) и "Зенитом" (Россия). Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне-2016/17, станет известна к концу мая", - говорится на официальном сайте УЕФА.
Теги: Локомотив Зенит Краснодар
Сегодня, 19:24
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:28) #
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Опять "писатель"...
Регистрация: 26.01.2007
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