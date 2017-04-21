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Владимир Пономарёв: на данном этапе второе место для ЦСКА будет очень большим успехом
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 24-м туре Премьер-Лиги против "Уфы" (0:2).
- Об игре:
Вполне удовлетворительный футбол в исполнении "армейцев". Сыграли на крепкую "четвёрочку", молодцы! И движение хорошее показали, и желание. Всё нормально, что-то вроде уже начинает вырисовываться.
- О лучшем игроке встречи:
Очень понравился Витиньо. Молодец! Уже вписывается в состав. Чувствуется, что он становится лидером атаки. Да и он это уже и сам чувствует, отсюда заряженность, нацеленность на ворота, гол хороший забил, даже руководит атаками команды. Не ожидал от него такого, за что в очередной раз стоит отметить работу клуба и тренерского штаба, которые решили сохранить его минувшей зимой.
На ход встречи серьёзно повлиял нереализованный пенальти хозяевами поля. Не забиваешь ты - забивают тебе. Команда сникает, когда не используешь 11-метровый, это я сам по себе знаю, бывали и в наше время такие случаи, морально это команду может убить. Забей уфимцы с "точки" - неизвестно, чем бы всё закончилось. Вероятно, они были бы воодушевлены тем, что вышли вперёд, и здесь ЦСКА было бы сложнее играть.
По этой причине я бы назвал лучшими игроками двух представителей ЦСКА: Игорь Акинфеев и Витиньо. Также отмечу Виктора Васина, который уже полностью адаптировался в новой линии защиты и действует уверенно. Ну а Акинфеев, на правах опытного вратаря, всегда подсказывал своим товарищам, и в нескольких очень опасных эпизодах заметно выручал свою команду.
- О Фёдоре Чалове:
Чалов очень удачно вышел. Забивной мальчик, оказывается! Цепкий парень, это очень хорошее качество. Но в целом, конечно, за его действиями ещё нужно будет последить, как он готов к борьбе, как он готов к давлению. В эпизоде с голом он не выключился из игры, доиграл эпизод и забил хороший гол. Но и оборона хозяев ему "помогла", абсолютно неверно действовали в этом моменте, но, к счастью, это принесло пользу ЦСКА.
- О стартовавшем туре и турнирной таблице:
"Спартак" ждёт тяжёлая игра в Ростове-на-Дону, так как с "Зенитом" (2:1) их предстоящий матч может и не закончиться. Это питерцы какие-то "раскладные" были, на мой взгляд, непонятно какой футбол они вообще показывали, а "Ростов" у себя сыграет будь здоров. Допускаю, что "Спартак" завтра может и потерять очки, но особой роли это не сыграет. "Красно-белые" имеют такое преимущество в очках, что ещё и с нами могут спокойно терять очки, и ещё одну осечку допустить. А свои очки они, наверное, возьмут, никуда не денутся, положение дел в турнирной таблице вряд ли сильно изменится. Первое место для ЦСКА - это вряд ли, но на данном этапе второе место и попадание в Лигу чемпионов будет большим успехом.
- Об игре:
Вполне удовлетворительный футбол в исполнении "армейцев". Сыграли на крепкую "четвёрочку", молодцы! И движение хорошее показали, и желание. Всё нормально, что-то вроде уже начинает вырисовываться.
- О лучшем игроке встречи:
Очень понравился Витиньо. Молодец! Уже вписывается в состав. Чувствуется, что он становится лидером атаки. Да и он это уже и сам чувствует, отсюда заряженность, нацеленность на ворота, гол хороший забил, даже руководит атаками команды. Не ожидал от него такого, за что в очередной раз стоит отметить работу клуба и тренерского штаба, которые решили сохранить его минувшей зимой.
На ход встречи серьёзно повлиял нереализованный пенальти хозяевами поля. Не забиваешь ты - забивают тебе. Команда сникает, когда не используешь 11-метровый, это я сам по себе знаю, бывали и в наше время такие случаи, морально это команду может убить. Забей уфимцы с "точки" - неизвестно, чем бы всё закончилось. Вероятно, они были бы воодушевлены тем, что вышли вперёд, и здесь ЦСКА было бы сложнее играть.
По этой причине я бы назвал лучшими игроками двух представителей ЦСКА: Игорь Акинфеев и Витиньо. Также отмечу Виктора Васина, который уже полностью адаптировался в новой линии защиты и действует уверенно. Ну а Акинфеев, на правах опытного вратаря, всегда подсказывал своим товарищам, и в нескольких очень опасных эпизодах заметно выручал свою команду.
- О Фёдоре Чалове:
Чалов очень удачно вышел. Забивной мальчик, оказывается! Цепкий парень, это очень хорошее качество. Но в целом, конечно, за его действиями ещё нужно будет последить, как он готов к борьбе, как он готов к давлению. В эпизоде с голом он не выключился из игры, доиграл эпизод и забил хороший гол. Но и оборона хозяев ему "помогла", абсолютно неверно действовали в этом моменте, но, к счастью, это принесло пользу ЦСКА.
- О стартовавшем туре и турнирной таблице:
"Спартак" ждёт тяжёлая игра в Ростове-на-Дону, так как с "Зенитом" (2:1) их предстоящий матч может и не закончиться. Это питерцы какие-то "раскладные" были, на мой взгляд, непонятно какой футбол они вообще показывали, а "Ростов" у себя сыграет будь здоров. Допускаю, что "Спартак" завтра может и потерять очки, но особой роли это не сыграет. "Красно-белые" имеют такое преимущество в очках, что ещё и с нами могут спокойно терять очки, и ещё одну осечку допустить. А свои очки они, наверное, возьмут, никуда не денутся, положение дел в турнирной таблице вряд ли сильно изменится. Первое место для ЦСКА - это вряд ли, но на данном этапе второе место и попадание в Лигу чемпионов будет большим успехом.
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