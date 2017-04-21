Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет

На пресс-конференции после матча с "Уфой" главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги встречи со своей бывшей командой и прокомментировал изменения, произошедшие в "Уфе" с приходом Сергея Семака.

- Мы знаем и мне хорошо известно, что «Уфа» умеет обороняться, были быстрые атаки, возможности Фатаи и Сысуева известны, поэтому и с быстрой атаки получили пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер, капитан, который нас выручил. Такие вещи очень часто меняют игру, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили сегодня победу.

- Можете сравнить свою «Уфу» и «Уфу» Сергея Семака?

- Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения: пришли Йокич, Пауревич, с их приходом чуть другая команда стала. А более подробно у Сергея Богдановича надо выяснять.

- Вы первый в истории ЦСКА тренер, который не проигрывал в семи стартовых матчах, как относитесь к этому достижению?

- Абсолютно никак. Для вас это интересно, для меня важна следующая игра.

- Часто можно встретить мнение, что «Уфа» играет на багаже Гончаренко. Что об этом думаете?

- Ничего не могу сказать. Как только закрывается дверь, так никакого багажа нет.

- «Зенит» уже согласился, что «Спартак» чемпион, что по этому поводу думаете вы?

- Мы должны быть мудрыми и надо думать о следующем матче, который мы должны выиграть. В любом случае каждый тур будет прояснять ситуацию, надо выигрывать матч с «Локомотивом».

- Вы на замену выпустили двух молодых игроков, как оцените их игру?

- Я доволен и Жамалетдиновым, и Чаловым, при должном отношении они обещают вырасти в хороших форвардов, в большей степени это зависит от них, от тех установок, которые они себе дают. Когда нас начинают критиковать и говорить, что состав ограниченный, то не все знают какие у нас молодые футболисты. Если есть возможность, мы их всегда выпускаем, - приводит слова Ганчаренко Rusfootball.info
Теги: Ганчаренко ЦСКА Уфа
Сегодня, 20:35
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (3)
online

Да ну нах!?
Макар вот до сих пор на багаже Аленичева играет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.