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Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет
На пресс-конференции после матча с "Уфой" главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги встречи со своей бывшей командой и прокомментировал изменения, произошедшие в "Уфе" с приходом Сергея Семака.
- Мы знаем и мне хорошо известно, что «Уфа» умеет обороняться, были быстрые атаки, возможности Фатаи и Сысуева известны, поэтому и с быстрой атаки получили пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер, капитан, который нас выручил. Такие вещи очень часто меняют игру, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили сегодня победу.
- Можете сравнить свою «Уфу» и «Уфу» Сергея Семака?
- Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения: пришли Йокич, Пауревич, с их приходом чуть другая команда стала. А более подробно у Сергея Богдановича надо выяснять.
- Вы первый в истории ЦСКА тренер, который не проигрывал в семи стартовых матчах, как относитесь к этому достижению?
- Абсолютно никак. Для вас это интересно, для меня важна следующая игра.
- Часто можно встретить мнение, что «Уфа» играет на багаже Гончаренко. Что об этом думаете?
- Ничего не могу сказать. Как только закрывается дверь, так никакого багажа нет.
- «Зенит» уже согласился, что «Спартак» чемпион, что по этому поводу думаете вы?
- Мы должны быть мудрыми и надо думать о следующем матче, который мы должны выиграть. В любом случае каждый тур будет прояснять ситуацию, надо выигрывать матч с «Локомотивом».
- Вы на замену выпустили двух молодых игроков, как оцените их игру?
- Я доволен и Жамалетдиновым, и Чаловым, при должном отношении они обещают вырасти в хороших форвардов, в большей степени это зависит от них, от тех установок, которые они себе дают. Когда нас начинают критиковать и говорить, что состав ограниченный, то не все знают какие у нас молодые футболисты. Если есть возможность, мы их всегда выпускаем, - приводит слова Ганчаренко Rusfootball.info
- Мы знаем и мне хорошо известно, что «Уфа» умеет обороняться, были быстрые атаки, возможности Фатаи и Сысуева известны, поэтому и с быстрой атаки получили пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер, капитан, который нас выручил. Такие вещи очень часто меняют игру, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили сегодня победу.
- Можете сравнить свою «Уфу» и «Уфу» Сергея Семака?
- Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения: пришли Йокич, Пауревич, с их приходом чуть другая команда стала. А более подробно у Сергея Богдановича надо выяснять.
- Вы первый в истории ЦСКА тренер, который не проигрывал в семи стартовых матчах, как относитесь к этому достижению?
- Абсолютно никак. Для вас это интересно, для меня важна следующая игра.
- Часто можно встретить мнение, что «Уфа» играет на багаже Гончаренко. Что об этом думаете?
- Ничего не могу сказать. Как только закрывается дверь, так никакого багажа нет.
- «Зенит» уже согласился, что «Спартак» чемпион, что по этому поводу думаете вы?
- Мы должны быть мудрыми и надо думать о следующем матче, который мы должны выиграть. В любом случае каждый тур будет прояснять ситуацию, надо выигрывать матч с «Локомотивом».
- Вы на замену выпустили двух молодых игроков, как оцените их игру?
- Я доволен и Жамалетдиновым, и Чаловым, при должном отношении они обещают вырасти в хороших форвардов, в большей степени это зависит от них, от тех установок, которые они себе дают. Когда нас начинают критиковать и говорить, что состав ограниченный, то не все знают какие у нас молодые футболисты. Если есть возможность, мы их всегда выпускаем, - приводит слова Ганчаренко Rusfootball.info
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