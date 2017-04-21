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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
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Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итоги встречи против ЦСКА (0:2) и отметил, что его команде нужно стать более устойчивой психологически.
- Тяжелая игра с отрицательным результатом, она могла сложиться по-разному, и мы могли победить, но выигрывает тот, кто забивает. У нас было очень много брака, неточностей. Нужно вставать и идти дальше. Незабитый пенальти - сложный психологический момент, потом у нас ещё выход 1 в 1 был. Мы должны быть крепче, устойчивее психологически.
- Почему так бесхитростно исполнили пенальти?
- Сложно сказать. На тренировках получается, в игре нужно иметь устойчивую психологию, этого не хватает. А удар не очень удачный получился.
- В очередной раз «Уфа» пропускает на последних минутах, с чем это связано?
- Понятно, что ребята хотят отыграться, идут вперед большими силами. Принципиального значения 1:0 или 2:0 нет, поэтому некоторые игроки остаются в атаке, чтобы быстрее туда выбежать. Желание забить создает некий дисбаланс.
- Как оцените игру Пауревича, который впервые при вас в центре защиты сыграл?
- Двояко, с одной стороны хорошо смотрелся, с другой, много ошибок в начале атаки. Все-таки они исходили от него. Это игрок, который умеет и должен действовать надежно, - цитирует Семака Rusfootball.info
- Тяжелая игра с отрицательным результатом, она могла сложиться по-разному, и мы могли победить, но выигрывает тот, кто забивает. У нас было очень много брака, неточностей. Нужно вставать и идти дальше. Незабитый пенальти - сложный психологический момент, потом у нас ещё выход 1 в 1 был. Мы должны быть крепче, устойчивее психологически.
- Почему так бесхитростно исполнили пенальти?
- Сложно сказать. На тренировках получается, в игре нужно иметь устойчивую психологию, этого не хватает. А удар не очень удачный получился.
- В очередной раз «Уфа» пропускает на последних минутах, с чем это связано?
- Понятно, что ребята хотят отыграться, идут вперед большими силами. Принципиального значения 1:0 или 2:0 нет, поэтому некоторые игроки остаются в атаке, чтобы быстрее туда выбежать. Желание забить создает некий дисбаланс.
- Как оцените игру Пауревича, который впервые при вас в центре защиты сыграл?
- Двояко, с одной стороны хорошо смотрелся, с другой, много ошибок в начале атаки. Все-таки они исходили от него. Это игрок, который умеет и должен действовать надежно, - цитирует Семака Rusfootball.info
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