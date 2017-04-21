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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (1)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (1)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (2)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (10)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (10)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
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12:59
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Иван Пауревич: сам изъявил желание пробить пенальти, но не забил
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).
- В первом тайме очень сложно нам было, они прессинговали, мы тоже, у них было пару моментов, у нас один. Второй тайм хорошо начали, я пенальти не забил. Если бы получилось, то игра пошла бы по-другому. Показали хорошую игру, но проиграли. Уже не первый раз в подобном стиле уступаем ЦСКА: 60-70 минут играем хорошо. Мы не забиваем, а они на опыте забивают.
- Как готовились к одиннадцатиметровому удару?
- Я сразу хотел в эту сторону бить, Акинфеев хорошо прочитал, на опыте. Я сам изъявил желание пробить, но не забил.
Rusfootball.info
- В первом тайме очень сложно нам было, они прессинговали, мы тоже, у них было пару моментов, у нас один. Второй тайм хорошо начали, я пенальти не забил. Если бы получилось, то игра пошла бы по-другому. Показали хорошую игру, но проиграли. Уже не первый раз в подобном стиле уступаем ЦСКА: 60-70 минут играем хорошо. Мы не забиваем, а они на опыте забивают.
- Как готовились к одиннадцатиметровому удару?
- Я сразу хотел в эту сторону бить, Акинфеев хорошо прочитал, на опыте. Я сам изъявил желание пробить, но не забил.
Rusfootball.info
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