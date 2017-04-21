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Иван Пауревич: сам изъявил желание пробить пенальти, но не забил

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич поделился мнением о матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

- В первом тайме очень сложно нам было, они прессинговали, мы тоже, у них было пару моментов, у нас один. Второй тайм хорошо начали, я пенальти не забил. Если бы получилось, то игра пошла бы по-другому. Показали хорошую игру, но проиграли. Уже не первый раз в подобном стиле уступаем ЦСКА: 60-70 минут играем хорошо. Мы не забиваем, а они на опыте забивают.

- Как готовились к одиннадцатиметровому удару?

- Я сразу хотел в эту сторону бить, Акинфеев хорошо прочитал, на опыте. Я сам изъявил желание пробить, но не забил.

Rusfootball.info
Теги: Уфа ЦСКА
Сегодня, 20:50
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