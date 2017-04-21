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Азамат Засеев: в ЦСКА чувствуется рука Гончаренко, команда играет в мужской футбол

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев подвел итоги матча 24-го тура Премьер-лиги с ЦСКА, передает корреспондент Rusfootball.info..

- Очень эмоциональная игра, на самом деле очень хотели сегодня победить. Не вничью сыграть, а именно победить, играли на победу. Пропустили мяч, побежали отыгрываться, пропустили еще. Хотели порадовать болельщиков. Спасибо, что пришли и поддержали нас. Мы всю игру чувствовали эту поддержку, но чего-то, то есть гола, не хватило. Вот так вот получилось.

- Во втором матче не забиваете с пенальти, что случилось?

- Натренировать пенальти невозможно, это чистая психология. У нас и без пенальти были моменты, которые нужно было реализовывать. Когда проигрываешь, эмоциональный фон не очень хороший, будем исправлять. У нас есть улучшения, я уверен, что мы на правильном пути, значит, победы придут.

- В ЦСКА чувствуется рука Гончаренко?

- Чувствуется, чувствуется дисциплина и мужской футбол, тут даже обсуждать нечего.
Теги: Засеев Уфа ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 21:02
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