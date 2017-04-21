Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
Павел Аликин: кто следующий пенальтист? Не знаю, может Беленов, возможно, Семак
Защитник "Уфы" Павел Аликин заявил, что в команде расстроены результатом матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, могла игра сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счет, нам надо было атаковать, идти вперед. По игре, думаю, такого счета не заслуживали, могли сыграть намного лучше.
- Невезение или недоработка со стороны «Уфы»?
- Не думаю, что невезение. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная.
- Насколько комфортно было играть с Пауревичем?
- Иван играл уже центрального защитника, имеет опыт. В первые минуты взаимопонимание чуть-чуть подналадили.
- Следующий матч с «Ростовом», как можете охарактеризовать эту команду?
- Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.
- Кто следующий пенальтист?
- Не знаю, может Беленов, возможно, Семак.
- Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, могла игра сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счет, нам надо было атаковать, идти вперед. По игре, думаю, такого счета не заслуживали, могли сыграть намного лучше.
- Невезение или недоработка со стороны «Уфы»?
- Не думаю, что невезение. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная.
- Насколько комфортно было играть с Пауревичем?
- Иван играл уже центрального защитника, имеет опыт. В первые минуты взаимопонимание чуть-чуть подналадили.
- Следующий матч с «Ростовом», как можете охарактеризовать эту команду?
- Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.
- Кто следующий пенальтист?
- Не знаю, может Беленов, возможно, Семак.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.