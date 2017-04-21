Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Павел Аликин: кто следующий пенальтист? Не знаю, может Беленов, возможно, Семак

Защитник "Уфы" Павел Аликин заявил, что в команде расстроены результатом матче 24-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, могла игра сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счет, нам надо было атаковать, идти вперед. По игре, думаю, такого счета не заслуживали, могли сыграть намного лучше.

- Невезение или недоработка со стороны «Уфы»?

- Не думаю, что невезение. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная.

- Насколько комфортно было играть с Пауревичем?

- Иван играл уже центрального защитника, имеет опыт. В первые минуты взаимопонимание чуть-чуть подналадили.

- Следующий матч с «Ростовом», как можете охарактеризовать эту команду?

- Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.

- Кто следующий пенальтист?

- Не знаю, может Беленов, возможно, Семак.
Теги: Уфа ЦСКА
Сегодня, 21:09
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.