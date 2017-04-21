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Сами Хедира: "Монако" - сильная команда с талантливыми игроками

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал результат жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, туринцы встретятся с "Монако".

"Монако" - сильная команда с талантливыми игроками. Они показывают впечатляющую игру в этом сезоне. Мы должны быть осторожны, но цель ясна", - написал футболист в твиттере.
Теги: Хедира Ювентус Монако
Сегодня, 21:23
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