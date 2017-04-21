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Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
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Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
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Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
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Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
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18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
Сами Хедира: "Монако" - сильная команда с талантливыми игроками
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал результат жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, туринцы встретятся с "Монако".
"Монако" - сильная команда с талантливыми игроками. Они показывают впечатляющую игру в этом сезоне. Мы должны быть осторожны, но цель ясна", - написал футболист в твиттере.
"Монако" - сильная команда с талантливыми игроками. Они показывают впечатляющую игру в этом сезоне. Мы должны быть осторожны, но цель ясна", - написал футболист в твиттере.
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