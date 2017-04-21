Сами Хедира: "Монако" - сильная команда с талантливыми игроками

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал результат жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, туринцы встретятся с "Монако".



"Монако" - сильная команда с талантливыми игроками. Они показывают впечатляющую игру в этом сезоне. Мы должны быть осторожны, но цель ясна", - написал футболист в твиттере.