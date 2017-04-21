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"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо"

"Шахтёр" одержал минимальную победу над киевским "Динамо" в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги.

Чемпионат Украины

4 тур

"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:1

Голы: Феррейра, 12

"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар (Очигава, 83), Шепелев, Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 65), Гармаш (Цыганков, 65), Ярмоленко, Беседин

"Шахтёр" Д: Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 80), Тайсон (Дентиньо, 90), Феррейра

Предупреждения: Морозюк, 50, Сидорчук, 54, Гармаш, 56, Марлос, 74
Теги: Динамо Киев Шахтер
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
Команда И О
1 Шахтёр Д 3 66
2 Динамо К 3 55
своеобразный подсчёт очков у хохлов


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
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