"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо"

"Шахтёр" одержал минимальную победу над киевским "Динамо" в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги.



Чемпионат Украины



4 тур



"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:1



Голы: Феррейра, 12



"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар (Очигава, 83), Шепелев, Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 65), Гармаш (Цыганков, 65), Ярмоленко, Беседин



"Шахтёр" Д: Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 80), Тайсон (Дентиньо, 90), Феррейра



Предупреждения: Морозюк, 50, Сидорчук, 54, Гармаш, 56, Марлос, 74