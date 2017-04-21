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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо"
"Шахтёр" одержал минимальную победу над киевским "Динамо" в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги.
Чемпионат Украины
4 тур
"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:1
Голы: Феррейра, 12
"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар (Очигава, 83), Шепелев, Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 65), Гармаш (Цыганков, 65), Ярмоленко, Беседин
"Шахтёр" Д: Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 80), Тайсон (Дентиньо, 90), Феррейра
Предупреждения: Морозюк, 50, Сидорчук, 54, Гармаш, 56, Марлос, 74
Чемпионат Украины
4 тур
"Динамо" К - "Шахтёр" Д 0:1
Голы: Феррейра, 12
"Динамо" К: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар (Очигава, 83), Шепелев, Морозюк, Сидорчук (Рыбалка, 65), Гармаш (Цыганков, 65), Ярмоленко, Беседин
"Шахтёр" Д: Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 80), Тайсон (Дентиньо, 90), Феррейра
Предупреждения: Морозюк, 50, Сидорчук, 54, Гармаш, 56, Марлос, 74
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