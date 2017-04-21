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В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют "Зальцбург" и "Бенфика"

В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют "Бенфика" и "Зальцбург". Финал турнира пройдет в швейцарском Ньоне. Решающая игра состоится 24 апреля.

Юношеская лига УЕФА.

Полуфиналы.

"Бенфика" (U-21) (Лиссабон, Португалия) - "Реал" (U-21) (Мадрид, Испания) - 4:2.

"Зальцбург" (U-21) (Австрия) - "Барселона" (U-21) (Испания) - 2:1.
Сегодня, 22:06
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