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20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (1)
20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (4)
20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (4)
19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (11)
18:18
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В Калининграде рассматривают остров, где строится стадион ЧМ-2018, как место для отдыха и занятий спортом
В финале Юношеской лиги УЕФА сыграют "Зальцбург" и "Бенфика"
В финале юношеской Лиги УЕФА сыграют "Бенфика" и "Зальцбург". Финал турнира пройдет в швейцарском Ньоне. Решающая игра состоится 24 апреля.
Юношеская лига УЕФА.
Полуфиналы.
"Бенфика" (U-21) (Лиссабон, Португалия) - "Реал" (U-21) (Мадрид, Испания) - 4:2.
"Зальцбург" (U-21) (Австрия) - "Барселона" (U-21) (Испания) - 2:1.
Юношеская лига УЕФА.
Полуфиналы.
"Бенфика" (U-21) (Лиссабон, Португалия) - "Реал" (U-21) (Мадрид, Испания) - 4:2.
"Зальцбург" (U-21) (Австрия) - "Барселона" (U-21) (Испания) - 2:1.
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