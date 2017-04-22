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Людовик Жюли: "Ювентус" - сильная и очень опытная команда, но мы будем готовы

Бывший полузащитник "Монако" Людовик Жюли считает, что монегаски - аутсайдеры в полуфинальном противостоянии с "Ювентусом".

"У нас есть шанс, в двух матчах может произойти что угодно. "Ювентус" - сильная и очень опытная команда, но мы будем готовы. Среди всех полуфиналистов мы единственные еще не выигрывали еврокубки. Ближе всего мы были в финале 2004 года против "Порту". Так что мы аутсайдеры, но у нас все равно есть международный опыт", - цитирует Жюли официальный сайт УЕФА.
Теги: Монако Ювентус
Сегодня, 00:03
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