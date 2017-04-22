Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович завершит карьеру футболиста из-за серьезной травмы, сообщает Record.



35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1 ДВ). На восстановление футболисту потребуется год.