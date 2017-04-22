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Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович завершит карьеру футболиста из-за серьезной травмы, сообщает Record.

35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1 ДВ). На восстановление футболисту потребуется год.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 06:00
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5
(2)
№5 Написал: N-52 (Сегодня, 07:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Jana Kazak,
Личность.
Регистрация: 13.08.2012
№4 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 07:29) #
  • +2
  •  (2)

Ну что ж, очень жаль! Пожелаем здоровья прекрасному форварду....
Регистрация: 17.06.2016
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 07:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
От 80 млн в год от Китайцев отказался.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 06:52) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Плохо, если так.


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 06:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
fearful
Регистрация: 13.08.2015
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