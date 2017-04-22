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"Барселона" проведет переговоры с Лионелем Месси по новому контракту

"Барселона" и представители Лионеля Месси проведут переговоры по новому контракту. Участие в этой встрече примет отец игрока Хорхе Месси, информирует "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Действующее соглашение Месси истекает летом 2018 года.
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 08:56
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