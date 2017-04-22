Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Банк выделил 1,5 млрд рублей на строительство дорог в в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Банк ВТБ выделил 1,5 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Екатеринбурге к чемпионату мира-2018, сообщает bankinform.ru.

Сообщается, это будет не единственный перевод средств на улучшение инфраструктуры города. Также, банк финансирует строительство тренировочной площадки для участников ЧМ-2018.
Сегодня, 08:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.