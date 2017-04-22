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"Барселона" рассматривает кандидатуру Леонарду Жардима

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассматривается как один из претендентов на пост наставника "Барселоны", передает abola.pt.

42-летний португалец может стать заменой Луису Энрике, который по окончании сезона покинет каталонцев.

"Барселона" также рассматривает кандидатуры Эрнесто Вальверде ("Атлетик"), Оскара Гарсии ("Ред Булл Зальцбург") и Хуана Карлоса Унсуэ, помощника Энрике.
Теги: Барселона Жардим
Сегодня, 09:13
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