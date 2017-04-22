Видеоповторы могут ввести в чемпионате Испании со следующего сезона

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Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбол нужно посмотреть в эти выходные? (2)
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбол нужно посмотреть в эти выходные? (2)
Вчера 23:04
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Вчера 23:04
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (5)
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (5)
Вчера 22:03
"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" (2)
"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" (2)
Вчера 21:17
Илья Абаев провел тренировку в общей группе "Краснодара" (1)
Илья Абаев провел тренировку в общей группе "Краснодара" (1)
Вчера 20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (2)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (2)
Вчера 20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (7)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (7)
Вчера 20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (6)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (6)
Вчера 20:12
Владимир Пономарёв: на данном этапе второе место для ЦСКА будет очень большим успехом (8)
Владимир Пономарёв: на данном этапе второе место для ЦСКА будет очень большим успехом (8)
Вчера 20:03
Виктор Гончаренко установил клубный рекорд ЦСКА (8)
Виктор Гончаренко установил клубный рекорд ЦСКА (8)
Вчера 19:24
УЕФА следит за выполнением "Локомотивом", "Зенитом" и "Краснодаром" финансового "фэйр-плей" (2)
УЕФА следит за выполнением "Локомотивом", "Зенитом" и "Краснодаром" финансового "фэйр-плей" (2)
Вчера 19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (12)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (12)
Вчера 18:52
ЦСКА благодаря голам Витиньо и Чалова обыграл "Уфу" (83)
ЦСКА благодаря голам Витиньо и Чалова обыграл "Уфу" (83)
Видеоповторы могут ввести в чемпионате Испании со следующего сезона
В чемпионате Испании со следующего сезона могут ввести видеоповторы, информирует Sport.es.
Судьи будут получать сигнал от видеоарбитра при спорных моментах, связанных с голом, назначением пенальти и грубым нарушением правил.
Судьи будут получать сигнал от видеоарбитра при спорных моментах, связанных с голом, назначением пенальти и грубым нарушением правил.
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