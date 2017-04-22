Видеоповторы могут ввести в чемпионате Испании со следующего сезона

В чемпионате Испании со следующего сезона могут ввести видеоповторы, информирует Sport.es.



Судьи будут получать сигнал от видеоарбитра при спорных моментах, связанных с голом, назначением пенальти и грубым нарушением правил.

