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Видеоповторы могут ввести в чемпионате Испании со следующего сезона

В чемпионате Испании со следующего сезона могут ввести видеоповторы, информирует Sport.es.

Судьи будут получать сигнал от видеоарбитра при спорных моментах, связанных с голом, назначением пенальти и грубым нарушением правил.
Сегодня, 09:25
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