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В Волгограде запустят часы с обратным отсчетом до начала чемпионата мира

29 апреля в Волгограде состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчёта до начала чемпионата мира – 2018, информирует vlg-media.ru

Часы будут установлены на верхней террасе Центральной набережной около фонтана Искусств. В 14:00 (мск) почётные гости запустят отсчёт до первого матча, а жители города смогут увидеть церемонию и принять участие в празднике.
Сегодня, 09:45
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