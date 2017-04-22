Тим Ховард извинился за то, что оскорбил фаната, выбежавшего на поле

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбол нужно посмотреть в эти выходные? (2)
Испанская классика, английские топы в кубке. Что из европейского футбол нужно посмотреть в эти выходные? (2)
Вчера 23:04
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Михаил Прокопец - о заявке Абаева: видимо, РФПЛ как-то по-другому трактует регламент (1)
Вчера 23:04
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (5)
Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет (5)
Вчера 22:03
"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" (2)
"Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" (2)
Вчера 21:17
Илья Абаев провел тренировку в общей группе "Краснодара" (1)
Илья Абаев провел тренировку в общей группе "Краснодара" (1)
Вчера 20:47
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (2)
Сергей Семак: незабитый пенальти? На тренировках получается, в игре нужно иметь более устойчивую психологию (2)
Вчера 20:35
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (7)
Виктор Ганчаренко: "Уфа" играет на моём багаже? Как только дверь закрылась - никакого багажа нет (7)
Вчера 20:21
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (6)
Михаил Боярский: даже если в чем-то, как диктор, немного ошибусь – надеюсь, меня не убьют за это (6)
Вчера 20:12
Владимир Пономарёв: на данном этапе второе место для ЦСКА будет очень большим успехом (8)
Владимир Пономарёв: на данном этапе второе место для ЦСКА будет очень большим успехом (8)
Вчера 20:03
Виктор Гончаренко установил клубный рекорд ЦСКА (8)
Виктор Гончаренко установил клубный рекорд ЦСКА (8)
Вчера 19:24
УЕФА следит за выполнением "Локомотивом", "Зенитом" и "Краснодаром" финансового "фэйр-плей" (2)
УЕФА следит за выполнением "Локомотивом", "Зенитом" и "Краснодаром" финансового "фэйр-плей" (2)
Вчера 19:05
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (12)
Уф, сложно. ЦСКА одолел Уфу (12)
Вчера 18:52
ЦСКА благодаря голам Витиньо и Чалова обыграл "Уфу" (83)
ЦСКА благодаря голам Витиньо и Чалова обыграл "Уфу" (83)
Тим Ховард извинился за то, что оскорбил фаната, выбежавшего на поле
Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Тим Ховард, с 2016 года выступающий за "Колорадо Рэпидз", принёс извинения за инцидент двухнедельной давности, который привёл к его трёхматчевой дисквалификации.
Ховард поругался с одним из фанатов во время матча "Колорадо" с "Канзас Сити" (1:3).
"Я хочу начать с того, что искренне сожалею о своём поведении в матче с "Канзас Сити“ и хочу извиниться перед болельщиками. Я позволил себе слишком многое после той провокации и сказал некоторые вещи, которые не должен был говорить.
Конечно, это моя вина. Но всё же мне кажется несколько несправедливым, что лига отстранила меня почти на 10 процентов матчей сезона, но ни слова не сказала о вызывающем поведении фаната. Я сожалею о том, что так отреагировал, но считаю, что инцидент нужно рассматривать целиком, а ответственность должна лежать на нас обоих.
Нельзя допускать, чтобы пьяный фанат оказывался почти вплотную к спортсмену и оскорблял его. Это точно ненормально и неправильно", - написал Ховард в "Фейсбуке".
Чемпионат
Ховард поругался с одним из фанатов во время матча "Колорадо" с "Канзас Сити" (1:3).
"Я хочу начать с того, что искренне сожалею о своём поведении в матче с "Канзас Сити“ и хочу извиниться перед болельщиками. Я позволил себе слишком многое после той провокации и сказал некоторые вещи, которые не должен был говорить.
Конечно, это моя вина. Но всё же мне кажется несколько несправедливым, что лига отстранила меня почти на 10 процентов матчей сезона, но ни слова не сказала о вызывающем поведении фаната. Я сожалею о том, что так отреагировал, но считаю, что инцидент нужно рассматривать целиком, а ответственность должна лежать на нас обоих.
Нельзя допускать, чтобы пьяный фанат оказывался почти вплотную к спортсмену и оскорблял его. Это точно ненормально и неправильно", - написал Ховард в "Фейсбуке".
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.