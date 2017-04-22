Тим Ховард извинился за то, что оскорбил фаната, выбежавшего на поле

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Тим Ховард, с 2016 года выступающий за "Колорадо Рэпидз", принёс извинения за инцидент двухнедельной давности, который привёл к его трёхматчевой дисквалификации.Ховард поругался с одним из фанатов во время матча "Колорадо" с "Канзас Сити" (1:3)."Я хочу начать с того, что искренне сожалею о своём поведении в матче с "Канзас Сити“ и хочу извиниться перед болельщиками. Я позволил себе слишком многое после той провокации и сказал некоторые вещи, которые не должен был говорить.Конечно, это моя вина. Но всё же мне кажется несколько несправедливым, что лига отстранила меня почти на 10 процентов матчей сезона, но ни слова не сказала о вызывающем поведении фаната. Я сожалею о том, что так отреагировал, но считаю, что инцидент нужно рассматривать целиком, а ответственность должна лежать на нас обоих.Нельзя допускать, чтобы пьяный фанат оказывался почти вплотную к спортсмену и оскорблял его. Это точно ненормально и неправильно", - написал Ховард в "Фейсбуке".