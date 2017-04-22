Футболисты "Крыльев Советов" поучаствовали в субботнике

Игроки "Крыльев Советов" приняли участие в субботнике, передает пресс-служба клуба.



На улицы Самары вышли Али Гаджибеков, Милан Родич и Евгений Башкиров. По окончании субботника футболисты подарили билеты на матч премьер-лиги против "Рубина" и провели небольшие футбольные мастер-классы.