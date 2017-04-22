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Футболисты "Крыльев Советов" поучаствовали в субботнике

Игроки "Крыльев Советов" приняли участие в субботнике, передает пресс-служба клуба.

На улицы Самары вышли Али Гаджибеков, Милан Родич и Евгений Башкиров. По окончании субботника футболисты подарили билеты на матч премьер-лиги против "Рубина" и провели небольшие футбольные мастер-классы.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 09:59
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