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"Зенит" за свой счет доработал вип-ложи на "Санкт-Петербург-Арене"

В руководстве "Зенита" утверждают, что на данный момент не имеют претензий к вип-ложам. Клуб уже отремонтировал не соответствующие стандартам посадочные места за свой счет, передает "Фонтанка".

Ранее в СМИ сообщалось, что на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" несколько секторов реконструируются: по словам источников в Смольном, планировалось снести президентскую и 36 вип-лож, так как качество построенных за бюджетные деньги оставляло желать лучшего.

- "Зенит" уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне 2016/2017 в них абонементов так, чтобы на "Петровском" и на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" был достойный уровень сервиса. Тоже самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счёт для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории", – отметил собеседник в руководстве "Зенита".

Он также отметил, что на самом деле косметический ремонт вип-лож выполнен ещё до начала тестовых матчей, к началу следующего сезона (летом) будет проводиться их дооборудование. Топ-менеджер также подчеркнул, что клуб не планирует рассматривать в качестве подрядчика "Метрострой" ни при каком варианте.
Теги: Зенит
Сегодня, 10:24
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(2)
№9 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 11:55) #
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online

Смешно звучит: "За свой счет ...".
Регистрация: 3.04.2013
№8 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 11:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё,на трансферы денег не дадут...
Регистрация: 30.07.2014
№7 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Тяп-ляп" за пару миллиардов? Неужели, настолько бесстрашными застройщики были? Ну, не может быть, что никого не посадят!

Да ведь в том и беда что КОГО ТО посадят.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если уж вип-лажи для себя любимых толком сделать не смогли, значит и не планировали в них сидеть, их випложи в крестах-2 ждут, которые впрочем тоже недостороены по причине распила, какойто замкнутый круг! Когда уже эти мрази деньгами насытятся, сколько можно уже воровать, это уже менталитет какойто, все есть но надо продолжать пилить и пилить...


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:04) #
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Болельщик812,
За такое не садятся, а становятся вице-премьерами. Отрасль работает!
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:56) #
  • +2
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за народный счёт
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:55) #
  • +1
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Башку надо снести тому кто договора составлял и сметы и оплатил все это из наших налогов.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 10:48) #
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online

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Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
планировалось снести президентскую и 36 вип-лож, так как качество построенных за бюджетные деньги оставляло желать лучшего.

"Тяп-ляп" за пару миллиардов? Неужели, настолько бесстрашными застройщики были? Ну, не может быть, что никого не посадят!
Регистрация: 13.08.2015
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