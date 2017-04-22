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"Зенит" за свой счет доработал вип-ложи на "Санкт-Петербург-Арене"
В руководстве "Зенита" утверждают, что на данный момент не имеют претензий к вип-ложам. Клуб уже отремонтировал не соответствующие стандартам посадочные места за свой счет, передает "Фонтанка".
Ранее в СМИ сообщалось, что на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" несколько секторов реконструируются: по словам источников в Смольном, планировалось снести президентскую и 36 вип-лож, так как качество построенных за бюджетные деньги оставляло желать лучшего.
- "Зенит" уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне 2016/2017 в них абонементов так, чтобы на "Петровском" и на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" был достойный уровень сервиса. Тоже самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счёт для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории", – отметил собеседник в руководстве "Зенита".
Он также отметил, что на самом деле косметический ремонт вип-лож выполнен ещё до начала тестовых матчей, к началу следующего сезона (летом) будет проводиться их дооборудование. Топ-менеджер также подчеркнул, что клуб не планирует рассматривать в качестве подрядчика "Метрострой" ни при каком варианте.
Ранее в СМИ сообщалось, что на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" несколько секторов реконструируются: по словам источников в Смольном, планировалось снести президентскую и 36 вип-лож, так как качество построенных за бюджетные деньги оставляло желать лучшего.
- "Зенит" уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне 2016/2017 в них абонементов так, чтобы на "Петровском" и на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" был достойный уровень сервиса. Тоже самое можно сказать и о президентской ложе. Как уже говорил генеральный директор клуба Максим Митрофанов, владельцы лож и привилегированных секторов уровня платина, золото, серебро генерирует около 50% доходов клуба в день матча, поэтому клуб планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счёт для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории", – отметил собеседник в руководстве "Зенита".
Он также отметил, что на самом деле косметический ремонт вип-лож выполнен ещё до начала тестовых матчей, к началу следующего сезона (летом) будет проводиться их дооборудование. Топ-менеджер также подчеркнул, что клуб не планирует рассматривать в качестве подрядчика "Метрострой" ни при каком варианте.
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