Строительство "Самара-Арены" ведется и в ночную смену (видео)

Строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре ведется и ночью. Местный житель Александр Карягин снял ночные работы на "Самара-Арене" с помощью квадрокоптера.



Ранее стало известно, что сроки сдачи стадиона перенесли с 2017 года на 2018-й.



