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Строительство "Самара-Арены" ведется и в ночную смену (видео)

Строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре ведется и ночью. Местный житель Александр Карягин снял ночные работы на "Самара-Арене" с помощью квадрокоптера.

Ранее стало известно, что сроки сдачи стадиона перенесли с 2017 года на 2018-й.

Сегодня, 10:29
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№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 11:23) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Болельщик812
В Питере тоже по ночам строили.

за столько лет можно было тонель до Парижа построить,если в две смены работать


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
В Питере тоже по ночам строили. В темноте плохо видно забитые под завязку карманы чиновников и застройщиков.
Регистрация: 13.08.2015
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