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"Енисею" увеличат бюджет, если команда выйдет в премьер-лигу

Красноярский край увеличит бюджет "Енисея" в случае выхода команды в премьер-лигу, рассказал губернатор региона Виктор Толоконский.

"В этом году мы не ставили перед клубом задачи выхода в РФПЛ. Андрей Тихонов принял команду в июне, и она состояла буквально из пяти игроков. При этом мы подписывали исключительно свободных агентов, чья функциональная готовность была никакой. Задача была создать коллектив и вернуть болельщиков на трибуны.

Сейчас же команда идет на шестом месте, хотя лучшим результатом в истории было восьмое место. Если «Енисей» добьется права участвовать в стыковых играх, то сдерживать пыл команды никто не будет. В случае выхода в премьер-лигу бюджет будет увеличен, мы край большой", – цитирует Толоконского ТАСС.
Теги: Енисей
Сегодня, 11:21
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№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Средняя посещаемость домашних матчей: 3 388. Хотя это почти лучший показатель фнл


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Ростов»
Уж кто кто, а Красноярский край в состоянии содержать команду в РФПЛ.
Регистрация: 30.11.2015
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