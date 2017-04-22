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Владимир Ильин: очень хочу забить "Зениту" на "Крестовском"

Воспитанник "Зенита" Владимир Ильин, выступающий за "Урал", поделился ожиданиями от предстоящего матча премьер-лиги с сине-бело-голубыми.

"До финала Кубка еще далеко, впереди много важных игр. Сейчас тяжелая выездная серия: "Зенит", "Спартак", "Терек". Если честно, думал о своем возвращении в Питер. Очень круто будет сыграть в родном городе на открытии нового стадиона "Зенита".

Для меня это будет особенный матч. Очень жду его и страстно хочу забить на "Крестовском", – сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Иваном Карповым.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 11:24
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№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странно как , желание играть у воспитанников появляется после того как от них откажутся .Удачи тебе Володя в Урале или еще где.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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