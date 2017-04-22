Владимир Ильин: очень хочу забить "Зениту" на "Крестовском"

Воспитанник "Зенита" Владимир Ильин, выступающий за "Урал", поделился ожиданиями от предстоящего матча премьер-лиги с сине-бело-голубыми.



"До финала Кубка еще далеко, впереди много важных игр. Сейчас тяжелая выездная серия: "Зенит", "Спартак", "Терек". Если честно, думал о своем возвращении в Питер. Очень круто будет сыграть в родном городе на открытии нового стадиона "Зенита".



Для меня это будет особенный матч. Очень жду его и страстно хочу забить на "Крестовском", – сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Иваном Карповым.