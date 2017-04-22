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"Зенит" дебютирует на новой арене в лазурной форме (фото)

Сегодня в 14:00 мск состоится матч 24-го тура РФПЛ "Зенит" – "Урал". Питерцы сыграют в лазурной форме, екатеринбуржцы - в оранжевой.

Напомним, это будет первый домашний матч "Зенита" на новом стадионе.

Теги: Зенит
Сегодня, 11:47
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2
(2)
№2 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
А что не в голубой? Символично же

У кого что болит,тот о том и говорит. Народная мудрость,может и казачья даже.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что не в голубой? Символично же stuck_out_tongue_winking_eye


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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