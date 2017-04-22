"Зенит" дебютирует на новой арене в лазурной форме (фото)

Сегодня в 14:00 мск состоится матч 24-го тура РФПЛ "Зенит" – "Урал". Питерцы сыграют в лазурной форме, екатеринбуржцы - в оранжевой.Напомним, это будет первый домашний матч "Зенита" на новом стадионе.