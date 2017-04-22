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Лассана Диарра будет выступать за "Аль-Джазиру"

Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра продолжит карьеру в клубе "Аль-Джазира" из чемпионата ОАЭ, сообщает L'?quipe.

Диарра находится без практики с 14 февраля, когда был расторгнут его контракт с "Марселем". За клуб из Абу-Даби хавбек начнет выступать в следующем сезоне. Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на три года.

Напомним, за "Аль-Джазиру" выступает еще один бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" - Мбарк Буссуфа.

Р-Спорт
Теги: Диарра
Сегодня, 12:20
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну а Локо то он деньги вернул?
а чего это он опять без контракта? опять чудил, но уже в Марселе?
Мбарк Буссуфа.

о, да там подпольная организация отказников собирается


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Регистрация: 27.12.2010
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