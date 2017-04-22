Лассана Диарра будет выступать за "Аль-Джазиру"

Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра продолжит карьеру в клубе "Аль-Джазира" из чемпионата ОАЭ, сообщает L'?quipe.Диарра находится без практики с 14 февраля, когда был расторгнут его контракт с "Марселем". За клуб из Абу-Даби хавбек начнет выступать в следующем сезоне. Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на три года.Напомним, за "Аль-Джазиру" выступает еще один бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" - Мбарк Буссуфа.