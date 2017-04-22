Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Луиса Адриано не сыграет против "Ростова"

"Спартак" отправился на матч с "Ростовом" без нападающего Луиса Адриано, сообщает "Фратрия".

Скорее всего, Адриано еще не до конца восстановился от травмы, полученной им в игре с "Уфой".
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 12:50
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Visio
Луиса это женщина?

рабыня изаура
Регистрация: 1.02.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луиса это женщина?
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А Зе?
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок писал таджик?Моя твоя не понимай,Луиса Адриано не сыграет в футбола?


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.