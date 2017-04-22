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Возле стадиона "Крестовский" появился баннер "Зенытик" (фото)

Рядом со стадионом "Крестовский" в Санкт-Петербурге появились баннеры, высмеивающие наставника сине-бело-голубых Мирчу Луческу.

На одном из баннеров написано "Зенытик", рядом вывешен карикатурный портрет тренера петербургской команды.

Баннеры были замечены на стадионе "Открытие Арена" во время матча "Спартак" – "Зенит" (2:1). Вероятно, их вывесили у "Крестовского" болельщики столичной команды, проживающие в Санкт-Петербурге, передает life.ru.


Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 12:59
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№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:52) #
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online

stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Во что сайт превратился... Зачем такое выкладывать?
Регистрация: 21.03.2011
№13 Написал: mustang (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дебилы бля(с)
Регистрация: 23.12.2015
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:35) #
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online

К чему такие обобщения, тупое свинорылое стадо.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
The Чужие

скорее всего, хотя помимо них есть в Питере и другие)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
The Чужие


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Распутин (Сегодня, 13:29) #
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online

КБ Питер... Грацио млять.....
Регистрация: 2.04.2017
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:21) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Местные КБ стся blush


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№7 Написал: pashtet45 Красноярск (Сегодня, 13:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Когда у Спартака Валерчик был, не вешали же подобного


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Ничто не истинно,все дозволено!!!

Свой человек это тот,с которым есть о чем помолчать
Регистрация: 10.01.2009
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сложно спорить.Только не Зенит ноет,а его пока что тренер господин Цыганеску.Учитывая сегодняшний состав,где опять не нашлось места Шатову и Молло,но есть мертвый от усталости Жулиано и Кокорин будет снова ныть после матча,что снег валит и газон плохой.Если после такого выхода не выпускать Шатова,то тренер извините меня просто ондон.Эрнани оставил в запасе,что бы любимый негритенок в снегу не замерз?Хоть одно доброе дело.Ничего хорошего от матча не жду.Жду когда наконец Плаческу упакуют чемодан,это не тренер,а дно.Хуже его и не припомнить.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 13:12) #
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  •  (12)

так и есть, бомжы разве это неправда?
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: vlees... (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
хороший баннер,правдивый:)
Регистрация: 15.04.2017
№3 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
как-то пох
Регистрация: 12.08.2009
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:07) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
сразу видно что это дело тупого свиного стада
Регистрация: 3.02.2011
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идиеты
Регистрация: 17.05.2015
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